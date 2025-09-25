विश्वशांति केंद्र श्री मुक्तजीवन स्वामीबापा स्मृति मंदिर घोड़ासर का पाटोत्सव मनाया

अहमदाबाद. श्री स्वामीनारायण गादी संस्थान की ओर से विश्वशांति केंद्र श्री मुक्तजीवन स्वामीबापा स्मृति मंदिर, घोड़ासर का 34वां पाटोत्सव मनाया गया। साथ ही श्री मुक्तजीवन स्वामीबापा की 118वीं प्रागट्य जयंती भी मनाई गई। इस अवसर पर रक्तदान शिविर आयोजित किया गया।

श्री स्वामीनारायण गादी संस्थान के आचार्य जितेंद्रियप्रियदास स्वामी ने अध्यक्षता की। तीन दिवसीय महोत्सव के बारे में जानकारी देते हुए महंत शास्त्री भगवतप्रियदास स्वामी ने पर्यावरण संरक्षण और अधिक से अधिक पौधरोपण करने को कहा।

ग्रंथरत्न श्री शिक्षापत्री द्विशताब्दी महोत्सव के अंतर्गत संस्कृत में शिक्षापत्री का लेखन एवं वाचन किया गया। इस अवसर पर श्री मुक्तजीवन स्वामीबापा का षोडशोपचार पूजन, अर्चन, विविध धार्मिक ग्रंथों का पारायण, पुष्प, शर्करा, पुंगीफल, श्रीफल, पेड़ा, पंचमंगल द्रव्य से तुला विधि, निराजन आदि से आध्यात्मिक कार्यक्रम आयोजित किए गए।

इसके अलावा रक्तदान शिविर का भी आयोजन किया गया। इसमें 102 यूनिट रक्त एकत्र किया गया।

इस अवसर पर आचार्य जितेंद्रियप्रियदास स्वामी ने आशीर्वचन में कहा कि यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन में सत्संग, संस्कार एवं निर्व्यसनी से दीक्षित होगा तो वह 84 लाख योनियों के चक्र में नहीं फंसेगा और उसमें भक्ति का प्रचुर प्रवाह होगा। आयोजन में वरिष्ठ संत, न्यासी, देश-विदेश से आए भक्त, संगीतकार कीर्तिभाई वरसाणी और अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।