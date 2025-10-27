सरकारी नौकरी दिलाने के बहाने ठगी, मुख्य आरोपी झारखंड से गिरफ्तार

Ahmedabad. शहर में रहने वाली एक शिक्षिका को आयकर विभाग में ऑफिसर के पद पर नौकरी दिलाने के बहाने 9 लाख रुपए से ज्यादा की चपत लगाने के मामले की गुत्थी को साइबर क्राइम ब्रांच की टीम ने सोमवार को सुलझाने का दावा किया है। ठगी में लिप्त गिरोह के मुख्य सूत्रधार को झारखंड से पकड़ा है। आरोपी का नाम अमनकुमार वर्मा (36) है। यह मूलरूप से झारखंड के धनबाद जिले के भुइफोर का रहने वाला है। फिलहाल बिहार के नालंदा में महालपर में रहता है। 12वीं कक्षा तक पढ़ा है। पुलिस ने आरोपी को कोर्ट में पेश किया। अदालत ने उसका आठ दिन का रिमांड मंजूर किया है।