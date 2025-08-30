सिविल अस्पताल: 11 घंटे में दो ब्रेनडेड मरीजों के 11 अंग दान में मिले

पहले मामले में, आणंद के बोरसद के समीप अंबेरापुरा निवासी 19 वर्षीय विपुल वाघेला अपने घर से काम पर जा रहे थे। इस दौरान वे बाइक से गिर गए जिससे सिर में चोट लग गई। उन्हें पहले बोरसद के निजी अस्पताल और फिर करमसद अस्पताल में भर्ती कराया गया। हालत गंभीर होने पर उन्हें 25 अगस्त अहमदाबाद सिविल अस्पताल लाया गया। सिविल अस्पताल में 4 दिनों के गहन उपचार के बाद 29 अगस्त को डॉक्टरों की टीम ने विपुलभाई को ब्रेन डेड घोषित कर दिया। सिविल अस्पताल की अंगदान टीम ने विपुलभाई की मां जनकबेन व अन्य परिजनों को अंगदान के बारे में जानकारी दी, जिससे जनकबेन और अन्य सदस्यों ने अंगदान की सहमति दे दी। इस पर ब्रेनडेड हुए विपुलभाई के 6 अंग दान में लिए गए, इनमें उनकी दो किडनी, एक लिवर, हृदय और दो फेफड़े शामिल हैं।