Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

अहमदाबाद

सिविल अस्पताल: 11 घंटे में दो ब्रेनडेड मरीजों के 11 अंग दान में मिले

-11 घंटे की मेहनत के बाद चिकित्सकों ने किए रिट्राइव, इनमें चार किडनी, दो लिवर, दो हृदय, दो फेफड़े और अग्नाशय शामिल

अहमदाबाद

nagendra singh rathore

Aug 30, 2025

civil hospital

Ahmedabad. शहर के असारवा इलाके में स्थित सिविल अस्पताल में 11 घंटे में दो ब्रेनडेड मरीजों के 11 अंग दान में मिले हैं। अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक डॉ. राकेश जोशी ने बताया कि 29 और 30 अगस्त को 11 घंटे के अंतराल में दो ब्रेनडेड मरीजों के परिजनों ने अंगदान की स्वीकृति दी। अंगदान की स्वीकृति मिलने पर ब्रेनडेड मरीजों के 11 अंग प्राप्त करने में चिकित्सक 11 घंटे तक कार्यरत रहे। दान में 4 किडनी, दो लिवर, 2 हृदय, एक अग्नाशय, दो फेफड़े मिले हैं।

बोरसद का विपुल हुआ ब्रेनडेड, 6 अंगों का दान

पहले मामले में, आणंद के बोरसद के समीप अंबेरापुरा निवासी 19 वर्षीय विपुल वाघेला अपने घर से काम पर जा रहे थे। इस दौरान वे बाइक से गिर गए जिससे सिर में चोट लग गई। उन्हें पहले बोरसद के निजी अस्पताल और फिर करमसद अस्पताल में भर्ती कराया गया। हालत गंभीर होने पर उन्हें 25 अगस्त अहमदाबाद सिविल अस्पताल लाया गया। सिविल अस्पताल में 4 दिनों के गहन उपचार के बाद 29 अगस्त को डॉक्टरों की टीम ने विपुलभाई को ब्रेन डेड घोषित कर दिया। सिविल अस्पताल की अंगदान टीम ने विपुलभाई की मां जनकबेन व अन्य परिजनों को अंगदान के बारे में जानकारी दी, जिससे जनकबेन और अन्य सदस्यों ने अंगदान की सहमति दे दी। इस पर ब्रेनडेड हुए विपुलभाई के 6 अंग दान में लिए गए, इनमें उनकी दो किडनी, एक लिवर, हृदय और दो फेफड़े शामिल हैं।

ब्रेनडेड महिला के परिजनों ने किया गुप्तदान

दूसरा ब्रेनडेड अंगदान अन्य राज्य की रहने वाली 39 वर्षीय महिला के परिजनों की ओर से 30 अगस्त को किया गया। महिला को 30 अगस्त को टीम ने ब्रेनडेड घोषित किया था। चिकित्सकों ने ब्रेनडेड घोषित हुई महिला के परिजनों को अंगदान के बारे में जानकारी दी तो उन्होंने स्वीकृति दे दी। ऐसे में उनकी दो किडनी और एक लिवर, हृदय और अग्न्याशय सहित पांच अंग दान में लिए गए। अस्पताल में विपुल का 208 वां और महिला का 209 वें ब्रेनडेड मरीज के रूप में अंगदान स्वीकार किया गया।

किडनी और हृदय अस्पताल के मरीजों में होगा ट्रांसप्लांट

डॉ.जोशी ने बताया कि दान में मिले 2 हृदय सिविल मेडिसिटी परिसर स्थित यूएन मेहता अस्पताल के ज़रूरतमंद मरीज़ों में प्रत्यारोपित किए जाएंगे। दो फेफड़े शहर के केडी अस्पताल में भर्ती ज़रूरतमंद मरीज़ों को और चार किडनी, दो लिवर व अग्नाशय किडनी अस्पताल में भर्ती जरूरतमंद मरीजों में प्रत्यारोपित किए जाएंगे।

ज्ञात हो कि अब तक सिविल अस्पताल को ब्रेनडेड मरीजों से दान में 382 किडनी, 184 लिवर, 68 हृदय, 34 फेफड़े, 16 अग्नाशय, दो छोटी आंतें, 22 त्वचा और 142 आंखों का दान प्राप्त हुआ है। कुल 692 अंगों का दान मिला है।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

#AhmedabadNews

Published on:

30 Aug 2025 10:31 pm

Hindi News / Gujarat / Ahmedabad / सिविल अस्पताल: 11 घंटे में दो ब्रेनडेड मरीजों के 11 अंग दान में मिले

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.