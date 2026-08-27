गुजरात राज्य में आएगा बड़ा पूंजी निवेश: भूपेंद्र पटेल

अहमदाबाद. मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने गुरुवार को अमरीका और कनाडा के दौरे से लौटने के तुरंत बाद बैठकों का दौर शुरू कर दिया। उन्होंने गांधीनगर में सुजुकी मोटर्स के प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक की। इसमें सुजुकी मोटर्स ने गुजरात में और अधिक निवेश करने के लिए उत्सुकता दिखाई। सीएम ने गुजरात में ऑटोमोबाइल सेक्टर को और गति देने तथा ऑटोमोबाइल हब के रूप में गुजरात की प्रतिष्ठा को और अधिक व्यापक बनाने की दिशा में प्रतिनिधिमंडल के साथ चर्चा और विचार-विमर्श किया।