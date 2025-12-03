3 दिसंबर 2025,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अहमदाबाद

स्नेह मिलन समारोह में दी रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियां

कर्णावती माथुर एसोसिएशन का आयोजन अहमदाबाद. कर्णावती माथुर एसोसिएशन के तत्वावधान में दीपावली स्नेह मिलन समारोह हर्षोल्लास के साथ संपन्न हुआ।रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम में भरतनाट्यम् में पारंगत बालिका निशिका ने प्रभावशाली प्रस्तुति दी। अन्य बाल कलाकार गौरी, मेयुल ने भी पाश्चात्य शैली नृत्य पेश किया।डॉ हिमांशु ने अपनी शेर-ओ-शायरियों, संदीप, अनिल, सविता, सुनीता, हेमंत, संजय, [&hellip;]

less than 1 minute read
Google source verification

अहमदाबाद

image

Rajesh Bhatnagar

Dec 03, 2025

कर्णावती माथुर एसोसिएशन का आयोजन

अहमदाबाद. कर्णावती माथुर एसोसिएशन के तत्वावधान में दीपावली स्नेह मिलन समारोह हर्षोल्लास के साथ संपन्न हुआ।
रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम में भरतनाट्यम् में पारंगत बालिका निशिका ने प्रभावशाली प्रस्तुति दी। अन्य बाल कलाकार गौरी, मेयुल ने भी पाश्चात्य शैली नृत्य पेश किया।
डॉ हिमांशु ने अपनी शेर-ओ-शायरियों, संदीप, अनिल, सविता, सुनीता, हेमंत, संजय, वैशाली ने मधुर गीतों और वरिष्ठ सदस्य नरेन्द्र, हेमंत ने पुराने यादगार गीतों की प्रस्तुति देकर समा बांधा।
डॉ हिंमाशु की हाल ही में विमोचित हुई पुस्तक और निशिता का भरतनाट्यम् में प्रवीणता हासिल करने पर अभिनंदन किया गया। आनंद माथुर ने सभी आगंतुक मेहमानों और उनके सभी परिजनों का स्वागत किया।
चन्द्रशेखर माथुर ने कार्यक्रम की रूपरेखा बताई। सक्रिय सदस्य वी.बी. माथुर के निधन पर उनके परिचय और योगदान को याद करते हुए सदस्यों ने दो मिनट के मौन के साथ श्रद्धांजलि दी। आयोजक मण्डल के सदस्यों अनिल चंद, आलोक, नवनीत नाग, मिताली, अनुराग, दिनेश, अजय लाल, नूपुर ने कार्यक्रम को सफल बनाने में योगदान दिया।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

03 Dec 2025 10:43 pm

Hindi News / Gujarat / Ahmedabad / स्नेह मिलन समारोह में दी रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियां

बड़ी खबरें

View All

अहमदाबाद

गुजरात

ट्रेंडिंग

गुजरात में देश का पहला चीता कंजर्वेशन ब्रीडिंग सेंटर हो रहा है तैयार, शेर के साथ बाघों का भी बनेगा घर

अहमदाबाद

गुजरात परिवार नंबर वन रहा : केंद्रीय सहकारिता राज्यमंत्री

अहमदाबाद

 अहमदाबाद मनपा की कार्रवाई: बीयू की मंजूरी बिना चल रहे 16 अस्पताल व नौ स्कूलों समेत 28 इकाई सील

अहमदाबाद

गुजरात में अमेरिकी वीजा सेंटर की मांग

अहमदाबाद

804 करोड़ की साइबर ठगी के मामले में और छह को पकड़ा

अहमदाबाद
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.