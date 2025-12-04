गुजरात एटीएस की बड़ी कार्रवाई, जासूसी के आरोप में दो को पकड़ा

एटीएस के पुलिस अधीक्षक (एसपी) के. सिद्धार्थ ने गुरुवार को संवाददाताओं को बताया कि पकड़े गए आरोपियों में अजय कुमार सिंह (47) और रशमनी पाल (35) शामिल हैं। बिहार के भोजपुर जिले की आरा तहसील के बरुणा (निकापुर) गांव का मूल निवासी अजय फिलहाल गोवा में मडगांव के पालावरा में रहता है जो एक डिस्टिलरी कंपनी में सिक्युरिटी ऑफिसर के रूप में काम करता था। रश्मनी मूल रूप से उत्तरप्रदेश के जौनपुर जिले की मडियाहू तहसील के मीठापुर गांव की मूल निवासी है जो वर्तमान में दादरा नगर हवेली में टीगरा चार रास्ता के पास संजय पटेल की चाल में रहती है। आरोपी महिला गृहिणी है और ट्यूशन पढ़ाती है।