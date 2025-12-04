परदेस में परचम : साधारण परिवार से शुरू हुआ सिंघी का सफर, टाइपिस्ट से डिबेंचर किंग तक

अहमदाबाद. राजस्थान के जोधपुर से निकलकर अहमदाबाद तक अपनी अलग पहचान बनाने वाले डॉ. एम एम सिंघी आज सिर्फ एक सफल कारोबारी नहीं, बल्कि उन लोगों के प्रेरणास्रोत भी हैं जिनके सपने बड़े होते हैं, लेकिन रास्ते कठिन।

31 दिसंबर 1939 को जोधपुर में जन्में डॉ. सिंघी का बचपन बेहद साधारण परिस्थितियों में बीता। राजस्थान के फालना में प्राथमिक शिक्षा प्राप्त की संसाधन सीमित थे, लेकिन सपने नहीं। युवा अवस्था में वे गुजरात के स्थापना दिवस के दिन अहमदाबाद आए। उन्होंने टाइपिस्ट के रूप में कार्य आरंभ किया। एल ए शाह लॉ कॉलेज से 1962 में एलएलबी की। एलएलएम में दो बार असफल होने के बावजूद तीसरी बार में 1967 में सफलता पाई।

हालांकि वे कोर्ट में प्रैक्टिस करने नहीं गए लेकिन कोर्ट संबंधी ड्राफि्टंग के क्षेत्र में दक्षता हासिल की।1979 में उन्होंने अपनी फर्म मैसर्स सिंघी एंड कंपनी की स्थापना की। उन्होंने डिबेंचर सुरक्षित करने में विशेषज्ञता हासिल की और वे डिबेंचर किंग कहलाने लगे। आज उनकी फर्म भारत की प्रतिष्ठित विधि फर्मों में गिनी जाती है।