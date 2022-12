Corona: गुजरात में कोरोना के नए सब वैरिएंट बीएफ.7 का एक भी एक्टिव केस नहीं, तीनों बुजुर्ग स्वस्थ

अहमदाबादPublished: Dec 21, 2022 10:53:55 pm Submitted by: Uday Kumar Patel

Corona, No active case, new sub-variant, Gujarat

Corona: गुजरात में कोरोना के नए सब वैरिएंट बीएफ.7 का एक भी एक्टिव केस नहीं, तीनों बुजुर्ग स्वस्थ

Corona: No any active case of new sub-variant BF.7 in Gujarat गुजरात के स्वास्थ्य विभाग ने कोरोना के ओमिक्रॉन के नए सब वैरिएंट बीएफ .7 से सतर्कता बरतने की सलाह दी है। हालांकि विभाग ने इससे नहीं घबराने की बात भी कही है क्योंकि गुजरात में पिछले कुछ माह में सामने आए इस सब वैरिएंट के तीनों मरीज होम आईसोलेशन में ही ठीक हो गए। ये तीनों ही बुजुर्ग हैं। अब राज्य में इस वैरिएंट का एक भी एक्टिव (सक्रिय) मामला नहीं है।