क्रिकेटर रवींद्र जाडेजा ने अपने फार्महाउस पर की घुड़सवारी

जामनगर. भारतीय क्रिकेटर रवींद्र जाडेजा ने जिले में अपने फार्महाउस पर बुधवार को घुड़सवारी करने का वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया।
भारत और वेस्टइंडीज के बीच हुई टेस्ट सीरीज में उन्होंने प्लेयर ऑफ द सीरीज का खिताब जीता। बुधवार को राजकोट में सौराष्ट्र और मध्य प्रदेश के बीच रणजी ट्रॉफी मैच ड्रॉ होने पर वे जामनगर जिले में स्थित अपने फार्महाउस पहुंचे। यहां उन्होंने अपने दोस्तों, घोड़ों के साथ समय बिताया, जिनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर भी शेयर कीं। साथ ही घुड़सवारी करते हुए वीडियो भी पोस्ट किए। इनमें 'नायक नहीं खलनायक…' गाना अपलोड किया गया। कैप्शन में लिखा, 'अपने सपनों की ओर बढ़ रहा हूं।' उनके प्रशंसकों ने इस पोस्ट को 7 घंटे में 4 लाख बार लाइक किया और 4000 से ज्यादा कमेंट किए।
जाडेजा ने जामनगर जिले में 8 एकड़ के प्लॉट पर एक फार्महाउस बनाया है। यहां उन्होंने घोड़ों के अलावा बैल और कबूतर भी रखे हैं।
