86 लाख की धोखाधड़ी मामले में साइबर क्राइम ने दो आरोपियों को महाराष्ट्र से पकड़ा

अहमदाबाद. गुजरात में लगातार साइबर अपराधों में बढ़ोतरी हो रही है। अहमदाबाद शहर की साइबर क्राइम ब्रांच ने डिजिटल अरेस्ट के एक मामले में बड़ी सफलता हासिल की है। टीम ने ऐसे दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है जो डिजिटल अरेस्ट जैसे धोखाधड़ी वाले चाइनीज गिरोह के सदस्यों को फर्जी तौर पर सिम कार्ड उपलब्ध करा रहे थे।अहमदाबाद शहर में पिछले दिनों 86 लाख से अधिक की डिजिटल अरेस्ट केस के मामले में इन दोनों आरोपियों को महाराष्ट्र से गिरफ्तार किया है। साइबर क्राइम के अनुसार इस मामले में कोल्हापुर जिले राजारामपुरी निवासी ऋषिकेश उर्फ ऋषभ जयकर तथा कर्नाटक के बेलगाम जिले के चिकोडी निवासी सुरेश गुडिम नामक दो आरोपियों को महाराष्ट्र के थाणे जिले से गिरफ्तार किया है। बताया गया है कि दोनों आरोपी फर्जी कंपनी के सिमकार्ड जारी करते थे। इन सिमकार्ड की मदद से डिजिटल अरेस्ट जैसी धोखाधड़ी की वारदातों को अंजाम दिया जाता था।