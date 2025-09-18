Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

अहमदाबाद

86 लाख की धोखाधड़ी मामले में साइबर क्राइम ने दो आरोपियों को महाराष्ट्र से पकड़ा

बेचते थे चाइनीज गैंग को सिम कार्ड

अहमदाबाद

Omprakash Sharma

Sep 18, 2025

Accuse

डिजीटल अरेस्ट : बेचते थे चाइनीज गैंग को सिम कार्ड

अहमदाबाद. गुजरात में लगातार साइबर अपराधों में बढ़ोतरी हो रही है। अहमदाबाद शहर की साइबर क्राइम ब्रांच ने डिजिटल अरेस्ट के एक मामले में बड़ी सफलता हासिल की है। टीम ने ऐसे दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है जो डिजिटल अरेस्ट जैसे धोखाधड़ी वाले चाइनीज गिरोह के सदस्यों को फर्जी तौर पर सिम कार्ड उपलब्ध करा रहे थे।अहमदाबाद शहर में पिछले दिनों 86 लाख से अधिक की डिजिटल अरेस्ट केस के मामले में इन दोनों आरोपियों को महाराष्ट्र से गिरफ्तार किया है। साइबर क्राइम के अनुसार इस मामले में कोल्हापुर जिले राजारामपुरी निवासी ऋषिकेश उर्फ ऋषभ जयकर तथा कर्नाटक के बेलगाम जिले के चिकोडी निवासी सुरेश गुडिम नामक दो आरोपियों को महाराष्ट्र के थाणे जिले से गिरफ्तार किया है। बताया गया है कि दोनों आरोपी फर्जी कंपनी के सिमकार्ड जारी करते थे। इन सिमकार्ड की मदद से डिजिटल अरेस्ट जैसी धोखाधड़ी की वारदातों को अंजाम दिया जाता था।

2500 से अधिक सिम कार्ड दिए

साइबर क्राइम ब्रांच के अनुसार आरोपी ऋषिकेश व सुरेश गुडिम ने एक दो नहीं बल्कि 2500 से अधिक सिम कार्ड अवैध रूप से जारी किए हैं। अन्य व्यक्तियों के नाम पर स्टार मल्टी सॉल्यूशन नामक कंपनी खोल कर एक कंपनी के लगभग 550 सिम हासिल किए थे। ये सभी सिमकार्ड इन्टरनेशनल एयरपोर्ट पर दिए गए। अनेक ब्लैंक सिम कार्ड को स्वाइप कर री एक्टिवेट करवाए गए। इस तरह से लगभग 2500 कार्ड अवैध रूप से दिए।

यह था मामला

अहमदाबाद शहर क्राइम ब्रांच में एक व्यक्ति ने शिकायत दर्ज करवाई थी कि गत 4 जून से 27 जून तक उसे एक अज्ञात व्यक्ति फोन करता था। उस दौरान शिकायत कर्ता से कहा गया था कि उसके बैंक अकाउंट का उपयोग कर मनी लॉन्ड्रिंग में हुआ है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का फर्जी समन भी शिकायतकर्ता को भेजा गया था। इसके वीडियो कॉल के माध्यम से 24 घंट तक नजर रख कर 86.22 लाख रुपए जबरन ऐंठ लिए गए। इस संबंध में शिकायत के बाद साइबर क्राइम ने जांच शुरू की थी।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

#AhmedabadNews

Published on:

18 Sept 2025 10:59 pm

Hindi News / Gujarat / Ahmedabad / 86 लाख की धोखाधड़ी मामले में साइबर क्राइम ने दो आरोपियों को महाराष्ट्र से पकड़ा

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.