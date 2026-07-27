Gujarat: साइबर ठगी का शिकार बने लोगों को अब नहीं लगाने पड़ेंगे थाने के चक्कर, घर बैठे ही दर्ज होगी ई-जीरो एफआइआर

Ahmedabad. साइबर ठगी के बढ़ते मामलों के बीच गुजरात सरकार ने लोगों को त्वरित राहत देने के लिए एक बड़ी डिजिटल पहल की है। गुजरात के उप मुख्यमंत्री सह गृहमंत्री हर्ष संघवी ने सोमवार को गांधीनगर से 'साइबर फाइनेंशियल फ्रॉड ई-जीरो एफआइआर' सेवा का आधिकारिक रूप से शुभारंभ किया। इसके तहत अब साइबर फ्रॉड का शिकार होने वाले लोगों को प्राथमिकी (एफआइआर) दर्ज कराने के लिए पुलिस थाने के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।