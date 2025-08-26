Patrika LogoSwitch to English

अहमदाबाद

डेंगू ने बढ़ाई मुश्किल, सोला सिविल अस्पताल में एक सप्ताह में ही 100 से अधिक मरीज

सिविल अस्पताल में भी जुलाई माह से अधिक

अहमदाबाद

Omprakash Sharma

Aug 26, 2025

मच्छरों की ब्रीडिंग की जांच करते अहमदाबाद मनपा के स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी।

अमदाबाबाद शहर में इन दिनों मच्छरजनित रोग डेंगू मुश्किल बढ़ाए हुए है। सोला सिविल अस्पताल में पिछले एक सप्ताह में ही 102 मरीजों की पुष्टि हुई है। वहीं असारवा स्थित सिविल अस्पताल में भी पिछले 26 दिनों में ही 144 मरीज दर्ज हुए हैं, जो जुलाई माह से दुगने से भी अधिक हैं।

सोला सिविल अस्पताल प्रशासन के अनुसार गत 18 अगस्त से 24 अगस्त तक डेंगू के 102 मरीजों के अलावा मलेरिया के 25 तथा चिकुनगुनिया के 16 मरीज दर्ज हुए हैं। इसके अलावा डायरिया के 16 वायरल हेपेटाइटिस ए के 20 वायरल हेपेटाइटिस ई के दो और टाइफाइड के 17 मरीज हैं। दूसरी ओर सिविल अस्पताल में डेंगू के 144, मलेरिया के 48, फल्सीफेरम के 25 और चिकुनगुनिया के तीन मरीजों को उपचार के लिए लाया गया। इसके अलावा जल जनित रोग पीलिया के 248, उल्टी दस्त के 93 तथा वायरल फिवर के 208 मरीज हैं। पिछले महीने की तुलना में यह मरीज ज्यादा हैं।सिविल अस्पताल प्रशासन के अनुसार जुलाई माह में डेंगू के 62, पीलिया मलेरिया के 33, फाल्सीफेरम के 12, चिकुनगुनिया के दो मरीज थे। इसके अलावा पीलिया के 237, के 250 और वायरल फिवर के 474 मरीज दर्ज हुए थे।

Published on:

26 Aug 2025 10:15 pm

Hindi News / Gujarat / Ahmedabad / डेंगू ने बढ़ाई मुश्किल, सोला सिविल अस्पताल में एक सप्ताह में ही 100 से अधिक मरीज

