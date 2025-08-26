डेंगू ने बढ़ाई मुश्किल, सोला सिविल अस्पताल में एक सप्ताह में ही 100 से अधिक मरीज

सोला सिविल अस्पताल प्रशासन के अनुसार गत 18 अगस्त से 24 अगस्त तक डेंगू के 102 मरीजों के अलावा मलेरिया के 25 तथा चिकुनगुनिया के 16 मरीज दर्ज हुए हैं। इसके अलावा डायरिया के 16 वायरल हेपेटाइटिस ए के 20 वायरल हेपेटाइटिस ई के दो और टाइफाइड के 17 मरीज हैं। दूसरी ओर सिविल अस्पताल में डेंगू के 144, मलेरिया के 48, फल्सीफेरम के 25 और चिकुनगुनिया के तीन मरीजों को उपचार के लिए लाया गया। इसके अलावा जल जनित रोग पीलिया के 248, उल्टी दस्त के 93 तथा वायरल फिवर के 208 मरीज हैं। पिछले महीने की तुलना में यह मरीज ज्यादा हैं।सिविल अस्पताल प्रशासन के अनुसार जुलाई माह में डेंगू के 62, पीलिया मलेरिया के 33, फाल्सीफेरम के 12, चिकुनगुनिया के दो मरीज थे। इसके अलावा पीलिया के 237, के 250 और वायरल फिवर के 474 मरीज दर्ज हुए थे।