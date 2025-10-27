अरब सागर में डिप्रेशन: गुजरात में चहुंओर बारिश, अमरेली के राजुला में 7 इंच बरसा पानी

पूर्व मध्य अरब सागर में डिप्रेशन से बदले मौसम के मिजाज से गुजरात में सोमवार को भी चहुंओर बारिश हुई। दिन भर में राज्य की 204 तहसीलों में पानी बरसा। सबसे ज्यादा बरसात सौराष्ट्र के अमरेली जिले की राजुला तहसील में हुई जहां सुबह छह से आठ बजे के सिर्फ दो घंटे में ही छह इंच से ज्यादा बारिश हो गई, जिसके कारण नदी-नालों में उफान हो गया वहीं दूसरी ओर खेत भी तालाबों में तब्दील हो गए। दिनभर में राजुला तहसील में सात इंच (175 मिलीमीटर) बारिश हुई। अमरेली जिले के कुछ हिस्सों में बाढ़ जैसे हालात हो गए।स्टेट इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर गांधीनगर के आंकड़ों के अनुसार गिर सोमनाथ जिले की ऊना व गिर गढ़डा तथा अमरेली जिले की लिलिया और तहसीलों में भी साढ़े चार इंच तक बारिश दर्ज की गई। अमरेली की सावरकुंडला, खांभा, भावनगर जिले की महुवा, तलाजा, जेसर व वल्लभीपुर, खेडा जिले की गलतेश्वर, गिरसोमनाथ की कोडीनार, महिसागर की खानपुर, बालासिनोर तथा पंचमहाल की गोधरा तहसीलों में भी दो से साढ़े तीन इंच तक बारिश हुई।