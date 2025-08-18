Patrika LogoSwitch to English

अहमदाबाद

गुजराती श्रावण माह के अंतिम सोमवार को शिवालयों में उमड़े भक्त

प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ महादेव के दर्शन को पहुंचे पदयात्री, सुबह प्रार्थना आरती के समय वरुण देव ने किया जलाभिषेक वेरावल. जामनगर. राजकोट. वडोदरा. गुजराती श्रावण माह के अंतिम सोमवार को राज्यभर के शिवालयों में बड़ी संख्या में भक्त उमड़े। भक्तों ने जलाभिषेक, दुग्धाभिषेक किया। फूल, बिल्व पत्र, फल आदि चढ़ाकर पूजा-अर्चना की। सीएम ने सोमनाथ [&hellip;]

अहमदाबाद

Rajesh Bhatnagar

Aug 18, 2025

सोमनाथ मंदिर में पूजन करते मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल। 

प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ महादेव के दर्शन को पहुंचे पदयात्री, सुबह प्रार्थना आरती के समय वरुण देव ने किया जलाभिषेक

वेरावल. जामनगर. राजकोट. वडोदरा. गुजराती श्रावण माह के अंतिम सोमवार को राज्यभर के शिवालयों में बड़ी संख्या में भक्त उमड़े। भक्तों ने जलाभिषेक, दुग्धाभिषेक किया। फूल, बिल्व पत्र, फल आदि चढ़ाकर पूजा-अर्चना की।

सीएम ने सोमनाथ मंदिर में किए दर्शन-पूजन

गिर सोमनाथ जिले में प्रभास पाटण िस्थत प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ महादेव मंदिर में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने भगवान सोमनाथ महादेव का भावपूर्वक दर्शन-पूजन तथा जलाभिषेक किया। श्रावण माह के हर सोमवार को पौराणिक शिव मंदिरों में श्रद्धापूर्वक दर्शन-पूजन के उपक्रम में मुख्यमंत्री सोमवार को सोमनाथ दादा के दर्शन को पहुंचे। उन्होंने भगवान भोलेनाथ के चरणों में शीश झुकाकर दर्शन कर सबके मंगल एवं राज्य-राष्ट्र की प्रगति व सुख-समृद्धि की प्रार्थना की। मुख्यमंत्री ने श्री सोमनाथ ट्रस्ट की सेवा गतिविधियों की जानकारी प्राप्त की। ट्रस्ट के ट्रस्टी जे. डी. परमार तथा सचिव योगेन्द्र देसाई ने मंदिर परिसर में मुख्यमंत्री का स्वागत किया। सोमवार को दूर-दूर से और पदयात्री श्रद्धालु भी आराध्य देव सोमनाथ महादेव के दर्शन करने पहुंचे। इस अवसर पर सुबह की प्रार्थना आरती के दौरान स्वयं भगवान वरुण देव ने सोमनाथ महादेव का जल से अभिषेक किया। इस अवसर पर महादेव को पुष्प, चंदन और भस्म से विशेष श्रृंगार अर्पित किया गया, इसके दर्शन से भक्त धन्य हो गए।


कथाकार रमेश ओझा ने पालखी यात्रा का कराया प्रस्थान

सोमनाथ महादेव मंदिर में सोमवार को कथाकार रमेश ओझा ने पालखी यात्रा की पूजा संपन्न कराई और सोमनाथ महादेव का अभिषेक किया। बाद में मंदिर परिसर में पालखी यात्रा निकाली गई। भक्तों ने 72 ध्वजापूजन, 61 सोमेश्वर महापूजन और 599 रुद्राभिषेक किए। शाम 7 बजे तक 63,857 भक्तों ने दर्शन का लाभ लिया।

राजकोट में निकाली शोभायात्रा

राजकोट में गुजराती श्रावण माह के अंतिम सोमवार को रामनाथ महादेव मंदिर से 102वीं शोभायात्रा निकाली गई। विभिन्न मार्गों पर निकली शोभायात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए।

वडोदरा में कावड़ यात्रा

वडोदरा में श्रावण माह के अंतिम सोमवार को नवनाथ कावड़ यात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। यात्रा में ऑपरेशन सिंदूर की झांकी भी शामिल थी।

Published on:

18 Aug 2025 11:17 pm

Hindi News / Gujarat / Ahmedabad / गुजराती श्रावण माह के अंतिम सोमवार को शिवालयों में उमड़े भक्त

