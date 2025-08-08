वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर दिसंबर तक हो सकता है पूरा, दौड़ेंगी दोगुनी ट्रेन

उन्होंने बताया कि पश्चिमी डीएफसी कार्यरत से ट्रक ऑन ट्रेन सेवा शुरू की है। पालनपुर से सीधे ट्रेन में दूध टैंकरों को लादा जाता है, ये 10 घंटे में दिल्ली पहुंच जाते हैं। इससे समय, ईंधन की बचत हो रही है। पश्चिमी डीएफसी मुंद्रा, कंडला, टूना, नवलखी, पीपावाव बंदरगाह से जुड़ा है, जिससे कंटेनर परिवहन समय में 50 फीसदी की कमी आई है। 24 घंटे की जगह अब 12-15 घंटे ही लग रहे हैं। डबल स्टेक कंटेनर लेकर 29 ट्रेन भी दौड़ रही हैं। समर्पित ट्रैक पर ट्रेन की गति औसतन 50-60 किमी प्रति घंटा है। इससे भारतीय रेलवे का समय भी बढ़ा है। सीमेंट कंपनी के माल लदान में 30-60 फीसदी की वृद्धि देखी गई है। अहमदाबाद के साबरमती स्थित डीएफसी के पश्चिमी ऑपरेशन कंट्रोल सेंटर कॉम्पलैक्स में 70 मीटर लंबे वीडियो वॉल पर हर ट्रेन पर नजर रखी जा रही है। यहीं से ट्रैक का संचालन होता है। जल्द एआई का इस्तेमाल शुरू करेंगे। पायलट प्रोजेक्ट चालू कर दिया है। हर ट्रेन में कवच सिस्टम लगेगा।