Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

अहमदाबाद

अहमदाबाद सिविल अस्पताल में दो किडनी व लिवर का दान, तीन को मिला नया जीवन

23वां त्वचा दान भी किया स्वीकार

अहमदाबाद

Omprakash Sharma

Aug 23, 2025

brain dead patient with doctor and other

अहमदाबाद शहर के सिविल अस्पताल में ब्रेन डेड एक मरीज की दो किडनी व एक लिवर का दान किया गया है। अस्पताल में अब तक 207 ब्रेनडेड मरीजों के अंग स्वीकार किए जा चुके हैं।अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक डॉ. राकेश जोशी ने बताया कि शहर के नारोल निवासी दिनेश साकरिया पेट्रोल पंप पर कर्मचारी के रूप में कार्य करता था। गत 20 अगस्त को वह सिरदर्द और उल्टी की शिकायत के बाद बेहोश हो गए थे। उन्हें एलजी अस्पताल और फिर जमालपुर क्षेत्र के छीपा अस्पताल ले जाया गया। इसके बाद उन्हें अहमदाबाद के सिविल अस्पताल लाया गया। काफी उपचार के बावजूद उनकी स्थिति में सुधार नहीं हुआ। इसके बाद विशेष जांच के परिणामों के बाद उन्हें गुरुवार को ब्रेनडेड घोषित कर दिया गया। अंगदान टीम के डॉ. मोहित चंपावत ने दिनेश के परिजनों को उनकी ब्रेन डेड स्थिति और अंगदान के बारे में बताया, जिसके बाद सिविल अस्पताल में मौजूद उनकी पत्नी नीरूबेन और बच्चों ने अंगदान के लिए स्वीकृति दी। इसके बाद उनके लिवर और दो किडनी का अंगदान स्वीकार किया गया, जिससे तीन लोगों को नई जिंदगी मिली है।

अब तक 681 अंग मिले दान में

अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक डॉ. राकेश जोशी ने बताया कि सिविल अस्पताल में अब तक कुल 207 ब्रेनडेड दाताओं से 681 अंगदान हो चुके हैं। इनमें 378 किडनी, 182 लीवर, 15 अग्न्याशय, 66 हृदय, 6 हाथ, 32 फेफड़े, 2 छोटी आंतें, 142 आंख और 23 त्वचा शामिल हैं।

23 वां त्वचा दान भी

अस्पताल के प्लास्टिक सर्जरी विभागाध्यक्ष डॉ. जयेश सचदे ने बताया कि शनिवार को सिविल अस्पताल के स्किन बैंक की हेल्पलाइन नंबर पर अहमदाबाद के घोड़ासर क्षेत्र में एक निजी अस्पताल से फोन किया गया। इसमें बताया गया कि घोड़ासर स्थित रसिक पार्क सोसाइटी में रहने वाले 73 बुजुर्ग का निधन होने के बाद परिजनों ने उनकी त्वचा का दान देने का निर्णय किया है। इसके बाद स्किन बैंक के चिकित्सकों ने बुजर्ग के घर पहुंचकर त्वचा का दान स्वीकार किया। त्वचा बैंक खुलने के बाद यह 23वां त्वचा का दान स्वीकार किया गया है। दान की गई त्वचा का उपयोग जले हुए रोगियों के उपचार में किया जाता है।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

#AhmedabadNews

Published on:

23 Aug 2025 10:59 pm

Hindi News / Gujarat / Ahmedabad / अहमदाबाद सिविल अस्पताल में दो किडनी व लिवर का दान, तीन को मिला नया जीवन

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.