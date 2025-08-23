अहमदाबाद सिविल अस्पताल में दो किडनी व लिवर का दान, तीन को मिला नया जीवन

अहमदाबाद शहर के सिविल अस्पताल में ब्रेन डेड एक मरीज की दो किडनी व एक लिवर का दान किया गया है। अस्पताल में अब तक 207 ब्रेनडेड मरीजों के अंग स्वीकार किए जा चुके हैं।अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक डॉ. राकेश जोशी ने बताया कि शहर के नारोल निवासी दिनेश साकरिया पेट्रोल पंप पर कर्मचारी के रूप में कार्य करता था। गत 20 अगस्त को वह सिरदर्द और उल्टी की शिकायत के बाद बेहोश हो गए थे। उन्हें एलजी अस्पताल और फिर जमालपुर क्षेत्र के छीपा अस्पताल ले जाया गया। इसके बाद उन्हें अहमदाबाद के सिविल अस्पताल लाया गया। काफी उपचार के बावजूद उनकी स्थिति में सुधार नहीं हुआ। इसके बाद विशेष जांच के परिणामों के बाद उन्हें गुरुवार को ब्रेनडेड घोषित कर दिया गया। अंगदान टीम के डॉ. मोहित चंपावत ने दिनेश के परिजनों को उनकी ब्रेन डेड स्थिति और अंगदान के बारे में बताया, जिसके बाद सिविल अस्पताल में मौजूद उनकी पत्नी नीरूबेन और बच्चों ने अंगदान के लिए स्वीकृति दी। इसके बाद उनके लिवर और दो किडनी का अंगदान स्वीकार किया गया, जिससे तीन लोगों को नई जिंदगी मिली है।