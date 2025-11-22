डीआरआइ ने एयरपोर्ट से जब्त किया 1.62 करोड़ का सोना, एयरलाइन स्टाफ़ सहित चार गिरफ़्तार

जांच से पता चला कि एक प्रतिष्ठित एयरलाइंस के दो कर्मचारियों को भी तस्करी के प्रयास को सुविधाजनक बनाने में शामिल पाया गया। उनमें एक वरिष्ठ कार्यकारी (सुरक्षा) और एक सहायक प्रबंधक (सुरक्षा) शामिल हैं। जांच से पता चला कि इस सिंडिकेट ने पिछले 2 महीनों में 10 से ज़्यादा बार लगभग 16 करोड़ रुपए के सोने के ऐसे ही कंसाइनमेंट की तस्करी की है। डिजिटल सबूत और प्रमाणित बयानों से यह पुष्टि होती है कि ये लोग संगठित तस्करी सिंडिकेट के मुख्य ऑपरेटर थे और विदेश में दूसरे अपराधियों के साथ मिलकर काम कर रहे थे। सिंडिकेट में शामिल सभी चार लोगों को कस्टम एक्ट 1962 के नियमों के तहत गिरफ्तार कर लिया गया।