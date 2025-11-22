Patrika LogoSwitch to English

अहमदाबाद

डीआरआइ ने एयरपोर्ट से जब्त किया 1.62 करोड़ का सोना, एयरलाइन स्टाफ़ सहित चार गिरफ़्तार

-सिंडिकेट ने एयरलाइन स्टाफ़ की मिलीभगत से दो महीनों में 10 बार में 16 करोड़ के सोने की तस्करी की

अहमदाबाद

Nov 22, 2025

Ahmedabad Airport

Ahmedabad. राजस्व आसूचना निदेशालय (डीआरआई) ने सोने की तस्करी करने वाले नेटवर्क का पर्दाफ़ाश करते हुए अहमदाबाद के सरदार वल्लभभाई पटेल अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर आए एक हवाई जहाज़ में छिपाकर रखा गया 1.62 करोड़ का सोना जब्त किया।

डीआरआई ने 14 नवंबर को जेद्दाह से आने वाली उड़ान से एक यात्री से 1.62 करोड़ रुपए कीमत का 1246.48 ग्राम 24 कैरेट सोना जब्त किया था। सफेद टेप में लिपटे चार कैप्सूल में सोना को एक यात्री विमान की सीट के नीचे लाइफ जैकेट पाउच के अंदर बड़ी चतुराई से छिपा कर रखा गया था।

जांच के दौरान एक व्यक्ति की पहचान प्रमुख समन्वयक के रूप में की गई, जो सामान वाहकों की भर्ती और संचालन का प्रबंधन करने के लिए जिम्मेदार था। वह अहमदाबाद में एक कैफे भी चलाता है, और पीएचडी धारक होने का दावा करता है।

दो माह में 10 बार तस्करी, 16 करोड़ का सोना लाए

जांच से पता चला कि एक प्रतिष्ठित एयरलाइंस के दो कर्मचारियों को भी तस्करी के प्रयास को सुविधाजनक बनाने में शामिल पाया गया। उनमें एक वरिष्ठ कार्यकारी (सुरक्षा) और एक सहायक प्रबंधक (सुरक्षा) शामिल हैं। जांच से पता चला कि इस सिंडिकेट ने पिछले 2 महीनों में 10 से ज़्यादा बार लगभग 16 करोड़ रुपए के सोने के ऐसे ही कंसाइनमेंट की तस्करी की है। डिजिटल सबूत और प्रमाणित बयानों से यह पुष्टि होती है कि ये लोग संगठित तस्करी सिंडिकेट के मुख्य ऑपरेटर थे और विदेश में दूसरे अपराधियों के साथ मिलकर काम कर रहे थे। सिंडिकेट में शामिल सभी चार लोगों को कस्टम एक्ट 1962 के नियमों के तहत गिरफ्तार कर लिया गया।

संबंधित विषय:

#AhmedabadNews

Published on:

22 Nov 2025 10:05 pm

Hindi News / Gujarat / Ahmedabad / डीआरआइ ने एयरपोर्ट से जब्त किया 1.62 करोड़ का सोना, एयरलाइन स्टाफ़ सहित चार गिरफ़्तार

