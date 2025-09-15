गुजरात के इन 12 शिल्प, कृषि उत्पाद को जल्द मिलेगा जीआई टैग

इस केन्द्र का उद्घाटन करने के बाद नाबार्ड के अध्यक्ष शाजी के वी ने बताया कि राज्य व देश की कला, संस्कृति , उत्पादों को संरक्षित करने के साथ उनसे जुड़े कारीगरों की आय को बढ़ाना इस केंद्र का मुख्य उद्देश्य है। जीआई टैग के मामले में भारत विश्व के अन्य देशों से पीछे है। देश में करीब 800 उत्पादों-शिल्पों को ही अब तक जीआई टैग मिला है, जिसमें से एक तिहाई को टैग दिलाने में नाबार्ड मददरूप हुआ है। हम चाहते हैं कि हर गांव के विशेष उत्पाद का दस्तावेजीकरण हो और उसे जीआई टैग दिलाया जाए।