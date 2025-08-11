महिला तांत्रिक ने व्यापारी को लगाई 67 लाख की चपत, गिरफ्तार

Ahmedabad. तांत्रिक विधि के बहाने से लाखों रुपए ठगने का एक और मामला सामने आया है। जिले के विरमगाम टाउन थाने में एक महिला तांत्रिक ने व्यापारी को 67 लाख रुपए की चपत लगाने का मामला दर्ज हुआ है। इस मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी महिला तांत्रिक को गिरफ्तार कर लिया है। उसका नाम कोमलबेन राठौड़ है।
पुलिस के तहत विरमगाम के व्यापारी दिनेश शेठ ने महिला तांत्रिक के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराई है। इसमें बताया कि वे अक्टूबर 2024 से महिला तांत्रिक कोमल राठौड़ के संपर्क में आए थे। उसने व्यापारी को विश्वास में लिया। उससे कहा कि तुम्हारी दुकान पर माता जी की कृपा होगी। तांत्रिक विधि करके वह व्यापारी की नई दुकान के नीचे जमीन में से सोना निकाल कर देगी। इसके लिए विधि करनी होगी।
बातों में आए व्यापारी ने महिला तांत्रिक के बताए अनुसार अलग अलग विधि की।महिला तांत्रिक ने विधि के बहाने से परिवार के सभी सदस्यों के सोने व चांदी के आभूषण एक कमरे में रखवाए। उसके बाद रूम बंद कर दिया। इन सभी से कहा कि कोई व्यक्ति कमरा नहीं खोलेगा। विधि में खलल नहीं पड़ना चाहिए। यदि खलल पहुंचा तो माता का प्रकोप का भाजन बनना होगा। ऐसा कहने से सभी सदस्य डर गए।महिला तांत्रिक ने विधि के नाम पर परिवार के सदस्यों के 44.71 लाख रुपए के सोने व चांदी के आभूषण ऐंठ लिए। इतना ही नहीं इनके पास से विधि, पूजा की प्रक्रिया करने के नाम पर आंगडि़या के माध्यम से अन्य तरीके से 22.50 लाख रुपए भी ले लिए। ऐसा करके व्यापारी से कुल 67.21 लाख रुपए ऐंठ लिए।
विरमगाम पुलिस ने इस मामले की शिकायत मिलने पर कार्रवाई करते हुए आरोपी महिला तांत्रिक कोमल राठौड़ को पंचमहाल जिले की गोधरा तहसील से धर दबोचा है। इसे गिरफ्तार करने के बाद कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने इसका 11 अगस्त तक का रिमांड मंजूर किया। पुलिस को आशंका है कि इसने व्यापारी के अलावा भी कई और लोगों को चपत लगाई है।