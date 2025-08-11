महिला तांत्रिक ने व्यापारी को लगाई 67 लाख की चपत, गिरफ्तार

बातों में आए व्यापारी ने महिला तांत्रिक के बताए अनुसार अलग अलग विधि की।महिला तांत्रिक ने विधि के बहाने से परिवार के सभी सदस्यों के सोने व चांदी के आभूषण एक कमरे में रखवाए। उसके बाद रूम बंद कर दिया। इन सभी से कहा कि कोई व्यक्ति कमरा नहीं खोलेगा। विधि में खलल नहीं पड़ना चाहिए। यदि खलल पहुंचा तो माता का प्रकोप का भाजन बनना होगा। ऐसा कहने से सभी सदस्य डर गए।महिला तांत्रिक ने विधि के नाम पर परिवार के सदस्यों के 44.71 लाख रुपए के सोने व चांदी के आभूषण ऐंठ लिए। इतना ही नहीं इनके पास से विधि, पूजा की प्रक्रिया करने के नाम पर आंगडि़या के माध्यम से अन्य तरीके से 22.50 लाख रुपए भी ले लिए। ऐसा करके व्यापारी से कुल 67.21 लाख रुपए ऐंठ लिए।