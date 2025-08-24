Patrika LogoSwitch to English

डाकघरों के माध्यम से वित्तीय समावेशन, डिजीटलीकरण व नागरिक केंद्रित सेवाओं पर भी फोकस : यादव

पोस्टमास्टर जनरल ने की उत्तर गुजरात परिक्षेत्र में डाक सेवाओं की समीक्षा, लक्ष्यों की प्राप्ति पर दिया जोर अहमदाबाद. डाक विभाग के उत्तर गुजरात परिक्षेत्र के मण्डल अध्यक्षों, उप मंडल अध्यक्षों, इण्डिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक (आइपीपीबी) मैनेजर के वित्तीय वर्ष 2025-26 के अब तक के कार्यों की समीक्षा बैठक आयोजित हुई।अहमदाबाद के क्षेत्रीय कार्यालय में

अहमदाबाद

Rajesh Bhatnagar

Aug 24, 2025

पोस्टमास्टर जनरल ने की उत्तर गुजरात परिक्षेत्र में डाक सेवाओं की समीक्षा, लक्ष्यों की प्राप्ति पर दिया जोर

अहमदाबाद. डाक विभाग के उत्तर गुजरात परिक्षेत्र के मण्डल अध्यक्षों, उप मंडल अध्यक्षों, इण्डिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक (आइपीपीबी) मैनेजर के वित्तीय वर्ष 2025-26 के अब तक के कार्यों की समीक्षा बैठक आयोजित हुई।
अहमदाबाद के क्षेत्रीय कार्यालय में आयोजित बैठक की अध्यक्षता उत्तर गुजरात परिक्षेत्र के पोस्टमास्टर जनरल कृष्ण कुमार यादव ने की। यादव ने कहा कि डाकघरों के माध्यम से वित्तीय समावेशन, डिजीटलीकरण व नागरिक केंद्रित सेवाओं पर भी फोकस किया जा रहा है।
उन्होंने कहा कि डाक विभाग अब सिर्फ चिट्ठियांं पहुंचाने वाला संगठन नहीं, बल्कि देश की प्रगति में सक्रिय योगदान देने वाला एक आधुनिक और गतिशील संगठन बनने की ओर अग्रसर है। डिजीटल युग में एक बहुआयामी सेवा प्रदाता के रूप में डाक विभाग उभर रहा है, जिसके माध्यम से तमाम योजनाओं को लागू किया जा रहा है।
यादव ने अधिकारियों को सेवा वितरण की गुणवत्ता में सुधार, डिजिटल सेवाओं को बढ़ावा देने, और ग्रामीण व शहरी दोनों क्षेत्रों में विभागीय योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर विशेष बल देने के निर्देश दिए।

इस साल 9 हजार सुकन्या समृद्धि खाते खोले

उत्तर गुजरात परिक्षेत्र के डाकघरों में वित्तीय समावेशन के तहत इस वित्तीय वर्ष में अब तक लगभग 3 लाख नए बचत खाते, 36 हजार इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक खाते व 9,500 सुकन्या समृद्धि खाते खोले गए हैं। डाक जीवन बीमा में 80 करोड़ रुपए व ग्रामीण डाक जीवन बीमा में 16 करोड़ रुपए की कुल प्रीमियम राशि जमा हुई। 1.10 लाख लोगों ने डाकघर के माध्यम से और 55 हजार से ज्यादा लोगों ने आईपीपीबी के माध्यम से आधार सेवाओं का लाभ उठाया। आईपीपीबी के माध्यम से करीब 23 हजार लोगों को डिजीटल जीवन प्रमाणपत्र जारी किया गया, 8 हजार से ज्यादा लोगों को घर बैठे आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम के माध्यम से भुगतान किया गया एवं 10 हजार से अधिक लोगों ने इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक से प्रदान की जा रही जनरल इंश्योरेंस पॉलिसी का लाभ उठाया। उत्तर गुजरात में अभी तक 830 गांवों को सम्पूर्ण सुकन्या समृद्धि ग्राम और 650 गांवों को सम्पूर्ण बीमा ग्राम बनाया जा चुका है। यादव ने सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को इस वित्तीय वर्ष के लिए निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए उत्साह, समर्पण और प्रतिबद्धता के साथ कार्य करने के लिए प्रेरित किया।

Published on:

24 Aug 2025 10:46 pm

Hindi News / Gujarat / Ahmedabad / डाकघरों के माध्यम से वित्तीय समावेशन, डिजीटलीकरण व नागरिक केंद्रित सेवाओं पर भी फोकस : यादव

