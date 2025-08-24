डाकघरों के माध्यम से वित्तीय समावेशन, डिजीटलीकरण व नागरिक केंद्रित सेवाओं पर भी फोकस : यादव

उत्तर गुजरात परिक्षेत्र के डाकघरों में वित्तीय समावेशन के तहत इस वित्तीय वर्ष में अब तक लगभग 3 लाख नए बचत खाते, 36 हजार इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक खाते व 9,500 सुकन्या समृद्धि खाते खोले गए हैं। डाक जीवन बीमा में 80 करोड़ रुपए व ग्रामीण डाक जीवन बीमा में 16 करोड़ रुपए की कुल प्रीमियम राशि जमा हुई। 1.10 लाख लोगों ने डाकघर के माध्यम से और 55 हजार से ज्यादा लोगों ने आईपीपीबी के माध्यम से आधार सेवाओं का लाभ उठाया। आईपीपीबी के माध्यम से करीब 23 हजार लोगों को डिजीटल जीवन प्रमाणपत्र जारी किया गया, 8 हजार से ज्यादा लोगों को घर बैठे आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम के माध्यम से भुगतान किया गया एवं 10 हजार से अधिक लोगों ने इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक से प्रदान की जा रही जनरल इंश्योरेंस पॉलिसी का लाभ उठाया। उत्तर गुजरात में अभी तक 830 गांवों को सम्पूर्ण सुकन्या समृद्धि ग्राम और 650 गांवों को सम्पूर्ण बीमा ग्राम बनाया जा चुका है। यादव ने सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को इस वित्तीय वर्ष के लिए निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए उत्साह, समर्पण और प्रतिबद्धता के साथ कार्य करने के लिए प्रेरित किया।