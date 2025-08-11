सत्तू तीज सिंजारा में लोकगीतों ने बांधा समां

इस दौरान महिलाओं ने मेहंदी कार्यक्रम, हाउजी, लोक संगीत और नृत्य के अलग अलग कार्यक्रम किए, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया।फोरम की निदेशकों में से एक शैली बापना ने बताया कि अहमदाबाद में बड़ी संख्या में राजस्थान के जोधपुर मूल के लोग रहते हैं। ये सभी परिवार गुजरात को कर्मभूमि और राजस्थान को मातृभूमि का दर्जा देकर आज भी अपनी संस्कृति से जुड़े हुए हैं। यही कारण है कि सोमवार को आयोजित तीज के अवसर पर गुजरात की संस्कृति के साथ-साथ राजस्थान की संस्कृति की भी झलक देखने को मिली। नाटक मंचन राजस्थानी अंदाज में किया गया, जो काफी आकर्षण का केंद्र रहा। इस मौके पर फोरम के निदेशक एमएम सिंघी, दीपक जैन, राजेंद्र अग्रवाल, मयंक बापना के साथ-साथ हेमंता सोनी, शीतल भंडारी, सुमन भंडारी, शिवानी संकलेचा समेत अनेक महिलाओं का भी अहम योगदान रहा।