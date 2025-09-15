बिल्डर की हत्या के आरोप में पूर्व साथी बिल्डर गिरफ्तार

इलाके के एसीपी कृणाल देसाई ने सोमवार को संवाददाताओं को बताया कि आरोपी राहुल बिल्डर मनसुख के यहां सिक्योरिटी गार्ड के रूप में काम करता था। कुछ समय पहले 50 हजार रुपए देकर मनसुख ने उसे हिम्मत के हाथ पैर तोड़ने को कहा था। उस समय उसने काम नहीं किया था। ऐसे में मनसुख ने फिर से उसे एक करोड़ रुपए और एक मकान रुपए देने की बात कही और हिम्मत की हत्या करने के लिए कहा। आरोपियों ने हिम्मत की हत्या करने के बाद उसके फोटो भी मनसुख को भेजे थे। हत्या निकोल के सरदारधाम के बेसमेंट में की गई थी। वहां से शव को बिल्डर की कार की डिक्की में रखकर विराटनगर ब्रिज के नीचे कार पार्क कर आरोपी फरार हो गए थे। जांच में सामने आया कि मनसुख और हिम्मत के बीच वर्ष 2020 से एक स्कीम को लेकर विवाद चल रहा था। दोनों के बीच हिस्सेदारी को लेकर विवाद था। इसके अलावा हिम्मत के बेटे ने मनसुख के बेटे के विरुद्ध धोखाधड़ी की एफआईआर भी करवाई थी। यह देख मनसुख ने सुपारी देकर हिम्मत की हत्या करवा दी।