Gujarat: जामनगर के पूर्व महापौर आम आदमी पार्टी में शामिल, भाजपा को झटका

Former Mayor, Jamnagar, AAP, BJP

Former Mayor of Jamnagar joins AAP , setback for BJP भाजपा नेता और जामनगर के पूर्व महापौर कनक सिंह जाडेजा आम आदमी पार्टी में शामिल हुए। दस वर्षों तक जामनगर के पार्षद रहे जाडेजा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मौजूदगी में पार्टी में जुड़े। केजरीवाल ने टोपी पहनाकर उन्हें पार्टी में शामिल किया।जाडेजा के आम आदमी पार्टी में शामिल होने से बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। पार्टी के मुताबिक आम आदमी पार्टी गुजरात की राजनीति में बदलाव जरूर लाएगी।