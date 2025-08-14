Ahmedabad: म.प्र. के युवक के अंगों से चार को मिला नया जीवन

अहमदाबाद शहर के सिविल अस्पताल में गुरुवार को मध्यप्रदेश के गुलसिंह दावर दुनिया छोड़ने से पहले चार लोगों को नया जीवन दे गए। उन्हें गहन उपचार के लिए यहां लाया गया था, स्थिति में सुधार नहीं होने पर चिकित्सकों ने उन्हें ब्रेनडेड घोषित कर दिया। अस्पताल में पिछले चार वर्षों में 205 ब्रेनडेड मरीजों के अंग स्वीकार किए गए हैं।सिविल अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक डॉ. राकेश जोशी ने बताया कि मध्यप्रदेश के इंदौर के निकट स्थित कांटीधार निवासी गुलसिंह दावर पिछले दिनों इंदौर में सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हो गए थे। सिर में गहरी चोट लगने पर उन्हें पहले महू जिले के सरकारी अस्पताल में ले जाया गया, जहां से राजगढ़ के निजी अस्पताल और उसके बाद गत सोमवार को अहमदाबाद सिविल अस्पताल में लाया गया था। अस्पताल में लगभग 48 घंटे तक गहन उपचार के बावजूद उनकी स्थिति में सुधार नहीं हुआ तो विशेष जांच की गई। जिसके परिणाम के आधार पर गुलसिंह को ब्रेन डेड घोषित कर दिया गया। अस्पताल की टीम ने ब्रेनडेड की सूचना और इस स्थिति के बारे में मरीज के परिजनों को अवगत कराया। साथ ही अंगदान की भी सलाह दी। परोपकार की भावना को ध्यान में रखकर मरीज के परिजनों ने अंगदान का निर्णय किया। इसके बाद इन अंगों से ऐसे चार लोगों को नया जीवन मिला जो मृत्यु के काफी नजदीक पहुंच गए थे।