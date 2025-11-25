पश्चिम रेलवे के 11 कर्मचारियों को महाप्रबंधक संरक्षा पुरस्कार

अहमदाबाद. वडोदरा. राजकोट. भावनगर. पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक विवेक कुमार गुप्ता ने मुंबई िस्थत पश्चिम रेलवे मुख्यालय 11 कर्मचारियों को अक्टूबर के दौरान उत्कृष्ट कार्य के लिए महाप्रबंधक संरक्षा पुरस्कार से सम्मानित किया। इनमें मुंबई सेंट्रल के 2, वडोदरा के 3, रतलाम के 1, अहमदाबाद के 2, राजकोट के 1 एवं भावनगर मंडल के 2 कर्मचारी शामिल हैं।