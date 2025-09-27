फूड-रेस्टोरेंट में जीएसटी की चोरी का पर्दाफाश, 7 शहरों में ग्राहक बन पहुंचे अधिकारी

स्टेट जीएसटी की टीमों ने जांच में पाया कि फूड-रेस्टोरेंट की ओर से जीएसटी को न भरना पड़े और उनका वास्तविक टर्नओवर कम दिखे इसके लिए वे एक से ज्यादा क्यूआर कोड का उपयोग कर रहे थे। यानि पेमेंट डायवर्ट किया जा रहा था। इसके अलावा कच्ची रसीद से लेनदेन हो रहा था। इनवॉइस के बिना बिक्री की जा रही थी। जीएसटी की कंपोजीशन स्कीम का दुरुपयोग करते हुए उसका गलत तरीके से लाभ उठाने को ये कोशिश कर रहे थे कि वास्तविक टर्नओवर 1.50 करोड़ रुपए से ज्यादा न दिखाई दे। इसके लिए ही ये एक से ज्यादा क्यूआर कोड का इस्तेमाल कर रहे थे। जिससे ये उनके यहां होने वाली बिक्री को कम दर्शाते थे,जिससे उन्हें सामान पर होने वाली बिक्री पर देने योग्य कर (जीएसटी) की कम भरपाई करनी पड़े। या कर भरना ही नहीं पड़े। इससे उन्हें तो मुनाफा होता है, लेकिन राज्य सरकार को जीएसटी के रूप में मिलने वाले कर की अदायगी नहीं होती है। जिससे राज्य सरकार को नुकसान होता है।