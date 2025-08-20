गुजरात: जूनागढ़ की मेंदरडा तहसील में छह घंटे में 13 इंच बारिश

राज्य में बुधवार सुबह से शाम छह बजे तक 143 तहसीलों में बारिश दर्ज की गई। सबसे अधिक 13.3 इंच बारिश जूनागढ़ जिले की मेंदरडा तहसील में हुई। केशोद में 11.2, वंथली में 10.24 इंच बारिश हुई। पोरबंदर में 10.8 इंच बारिश होने के कारण खेतों में पानी भर गया। नवसारी जिले की गणदेवी तहसील में 9.17 इंच, जूनागढ़ की माणावदर में 8.11 इंच, नवसारी की चीखली तहसील में 7.52 इंच, पोरबंदर की कुतियाणा में 6.93, वलसाड की कपराडा में 6.65 और तापी की डोलवण तहसील में भी छह इंच से अधिक बारिश हुई। राज्य की 143 तहसीलों में बुधवार को बारिश दर्ज की गई।