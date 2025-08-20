गुजरात: जूनागढ़ की मेंदरडा तहसील में छह घंटे में 13 इंच बारिश

गुजरात में बुधवार को भारी बारिश का जोर रहा। विशेषकर सौराष्ट्र और दक्षिण गुजरात की कई तहसीलों तेज बारिश के कारण सड़कों खेतों और घरों में भी पानी भर गया।जूनागढ़ जिले की मेंदरडा तहसील में सुबह छह बजे से 12 बजे तक ही करीब 13 इंच बारिश हो गई। भारी बारिश के कारण स्थानीय नदी-नालों में उफान हो गया। भारी बारिश के बीच समुद्र की हलचल बढ़ गईं हैं। ऊंची लहरों को ध्यान में रखकर मछुआरों को आगामी 24 अगस्त तक समुद्र में न जाने की चेतावनी दी गई है।
राज्य में बुधवार सुबह से शाम छह बजे तक 143 तहसीलों में बारिश दर्ज की गई। सबसे अधिक 13.3 इंच बारिश जूनागढ़ जिले की मेंदरडा तहसील में हुई। केशोद में 11.2, वंथली में 10.24 इंच बारिश हुई। पोरबंदर में 10.8 इंच बारिश होने के कारण खेतों में पानी भर गया। नवसारी जिले की गणदेवी तहसील में 9.17 इंच, जूनागढ़ की माणावदर में 8.11 इंच, नवसारी की चीखली तहसील में 7.52 इंच, पोरबंदर की कुतियाणा में 6.93, वलसाड की कपराडा में 6.65 और तापी की डोलवण तहसील में भी छह इंच से अधिक बारिश हुई। राज्य की 143 तहसीलों में बुधवार को बारिश दर्ज की गई।
भावनगर जिले की महुवा, नवसारी की खेरगाम, जूनागढ़ जिले की मांगरोल, गिरसोमनाथ जिले की तालाला तथा नवसारी जिले की वांसदा तहसील में पांच इंच से अधिक बारिश दर्ज की गई। नौ तहसीलों में चार इंच से अधिक, नौ अन्य तहसीलों तीन इंच से अधिक बारिश दर्ज की गई। 21 तहसीलों में दो इंच से अधिक बारिश हुई।
मौसम विभाग के अनुसार आगामी एक सप्ताह तक राज्य के विविध भागों में भारी बारिश की संभावना व्यक्त की गई है। गुरुवार को भी कच्छ और देवभूमि द्वारका में भारी बारिश की आशंका से रेड अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा 12 जिलों में ऑरेंज अलर्ट है।इन जिलों में बनासकांठा, पाटण, नवसारी, वलसाड , राजकोट, जामनगर, पोरबंदर, जूनागढ़, मोरबी और कच्छ के अलावा , दमन, दादरा नगर हवेली भी हैं। इसके अलावा अहमदाबाद समेत अन्य कई जिलों में भारी बारिश के लिए यलो अलर्ट भी जारी किया है।