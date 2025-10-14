Gujarat: प्राइमरी से लेकर उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में कल से दीपावली अवकाश

ऐसे में गुजरात में दीपावली त्यौहार पर राज्य सरकार की ओर से स्कूल और कॉलेजों में 21 दिनों का अवकाश घोषित किया जाता है। इस वर्ष प्राइमरी से लेकर उच्चतर माध्यमिक तक के स्कूलों में दीपावली का अवकाश 16 अक्टूबर से शुरू हो रहा है। पांच नवंबर तक राज्यभर के स्कूल बंद रहेंगे। बुधवार 15 अक्टूबर को पहले शैक्षणिक सत्र की पढ़ाई का अंतिम दिन होगा। 6 नवंबर से दूसरे शैक्षणिक सत्र का स्कूलों में आगाज होगा। वहीं कॉलेजों में 17 अक्टूबर से लेकर छह नवंबर तक दीपावली का अवकाश रहेगा। 7 नवंबर से कॉलेजों में पढाई शुरू होगी।