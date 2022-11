Gujarat election 2022: भाजपा के 89, कांग्रेस के 73 प्रतिशत प्रत्याशी करोड़पति

अहमदाबादPublished: Nov 24, 2022 09:47:50 pm Submitted by: Uday Kumar Patel

Gujarat election 2022: 89 of BJP, 73 of Congress candidates are crorepatis गुजरात विधानसभा चुनाव के पहले चरण की 89 सीटों पर चुनाव लडऩे वाले 788 प्रत्याशियों में से 211 प्रत्याशी (यानि 27 फीसदी) उम्मीदवार करोड़पति हैं। यह 2017 के चुनाव के लिहाज से 6 फीसदी ज्यादा हैं। 2017 में 923 में से 198 प्रत्याशी करोड़पति थे।

गुजरात में बीते 27 सालों से सत्ता पर काबिज भाजपा के सबसे ज्यादा 89 प्रतिशत (यानि 89 में से 79) प्रत्याशी करोड़पति हैं। कांग्रेस के 89 में से 65 (यानि 73 फीसदी) प्रत्याशी करोड़पति हैं, जबकि आम आदमी पार्टी (आप) के 88 में से 33 (यानि 38 फीसदी) उम्मीदवार धनकुबेर हैं। इन सभी के पास 1 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति हैं। राजकोट दक्षिण से भाजपा प्रत्याशी रमेश टिलाळा के पास सर्वाधिक 175 करोड़ की संपत्ति है, जबकि राजकोट पश्चिम से निर्दलीय प्रत्याशी भूपेंद्र पटोलिया ने शून्य संपत्ति घोषित की है।

एसोसिएशन फॉर रिफॉम्र्स (एडीआर), गुजरात इलेक्शन वॉच की ओर से गुजरात विधानसभा चुनाव 2022 के पहले चरण के प्रत्याशियों की संपत्ति की विश्लेषण रिपोर्ट में यह तथ्य सामने आए हैं।

प्रत्याशियों की औसत संपत्ति 2.16 करोड़ से बढक़र 2.88 करोड़ एडीआर के राष्ट्रीय संयोजक मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) अनिल वर्मा व गुजरात संयोजक पंक्ति जोग ने बताया कि 2017 में प्रत्याशियों की औसतन संपत्ति 2.16 करोड़ थी, जो 2022 में बढकऱ 2.88 करोड़ हो गई। भाजपा के 89 प्रत्याशियों की औसतन संपत्ति 13.40 करोड़, कांग्रेस प्रत्याशियों की 8.38 करोड़ जबकि आप प्रत्याशियों की 1.99 करोड़ है। 2017 चुनावों की तुलना में इस बार धनकुबेर प्रत्याशियों का प्रतिशत कांग्रेस में 3 फीसदी, भाजपा में चार फीसदी बढ़ा है। 37 प्रत्याशियों ने अपने पैन नंबर का विवरण घोषित नहीं किया है।



कांग्रेस के इंद्रनील पर सर्वाधिक 76 करोड़ का कर्ज पहले चरण के दूसरे सबसे धनवान प्रत्याशी कांग्रेस के इंद्रनील राज्यगुरु पर 76 करोड़ का कर्ज है जो राजकोट पूर्व से हैं। कांग्रेस के ही रापर सीट से प्रत्याशी भचूभाई अरेठिया पर 30 करोड़ का कर्ज और सोमनाथ से आप प्रत्याशी जमगल वाला पर 22 करोड़ का कर्ज है। कुल 386 प्रत्याशियों ने यानि 49 प्रतिशत ने उनके ऊपर कर्ज घोषित किया है।



रीवाबा की वार्षिक आय सर्वाधिक पहले चरण के प्रत्याशियों में सबसे ज्यादा वाॢषक आय जामनगर उत्तर व क्रिकेटर रविन्द्र जाडेजा रीवाबा जाडेजा ने घोषित की है। उनकी व उनके पति की सालाना आय 18 करोड़ है, जबकि उनकी खुद की 6 लाख। द्वारका सीट से भाजपा प्रत्याशी पबुभा माणेक की सालाना आय 5 करोड़ और वलसाड जिले की पारडी सीट से प्रत्याशी व वित्तमंत्री कनू देसाई की वार्षिक आय दो करोड़ रुपए है।



..... शीर्ष 10 धनकुबेर प्रत्याशी

1-रमेश टिलाळा-राजकोट दक्षिण-175 करोड़-भाजपा

2-इंद्रनील राज्यगुरु-राजकोट पूर्व-162 करोड़-कांग्रेस

3-जवाहर चावड़ा-माणावदर-130 करोड़-भाजपा

4-पबुभा माणेक-द्वारका-115 करोड़-भाजपा

5-भचू अरेठिया-रापर-97 करोड़-कांग्रेस

6-रीवाबा जाडेेजा-जामनगर उत्तर-97 करोड़-भाजपा

7-मुलूभाई बेरा-खंभालिया-88 करोड़-भाजपा

8-जनक तलाविया-लाठी-58 करोड़-भाजपा

9-कांति बलर-सूरत उत्तर-54 करोड़-भाजपा

10-परषोत्तम सोलंकी-भावनगर ग्राम्य-53 करोड़-भाजपा



सबसे कम संपत्ति वाले प्रत्याशी 1-राकेश गामित-व्यारा-1 हजार-बीएसपी

2-जयाबेन बोरीचा-भावनगर पश्चिम-3 हजार-निर्दलीय

3-समीर शेख-सूरत पूर्व-6500 रुपए-निर्दलीय

4-जिग्नाशा सोंदरवा-गांधीधाम-7 हजार-निर्दलीय

5-राशिद शेख-लिंबायत-8 हजार-निर्दलीय

6-सुरेश परमार-जंबूसर-10 हजार-निर्दलीय

7-सविताबेन सोलंकी-भावनगर पश्चिम-12 हजार-निर्दलीय

8-साहिलहुसैन मंसूरी-भरुच-14 हजार-निर्दलीय

9-अर्जुबी शाह-सूरत उत्तर-15 हजार-निर्दलीय

10-साबिरबीबी शेख-लिंबायत-15 हजार-निर्दलीय