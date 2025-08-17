एजेंडा फॉर 2035 लाएगी गुजरात सरकार: भूपेंद्र पटेल

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की ओर से दिए गए ‘विकसित भारत 2047’ के लक्ष्य पर ‘विकसित गुजरात 2047’ के विजन को साकार करने के लिए यह ‘एजेंडा फॉर 2035’ संपूर्ण सरकार (होल ऑफ गवर्नमेंट) के दृष्टिकोण से मार्गदर्शक बनेगा।मुख्यमंत्री ने इस एजेंडे के फ्रेमवर्क के बारे में विस्तार से जानकारी दी देते हुए कहा कि इसमें राज्यव्यापी बुनियादी ढांचा सुविधाओं को सुदृढ़ करना और नागरिकों को सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से सशक्त बनाने के अलावा आर्थिक एवं शैक्षणिक क्षेत्र में नवाचार-आधारित विकास का इकोसिस्टम बनाया जाएगा। नई उभरती टेक्नोलॉजी के उपयोग के लिए युवा वर्ग को तैयार करने जैसे पहलुओं को भी शामिल किया गया है।