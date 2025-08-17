एजेंडा फॉर 2035 लाएगी गुजरात सरकार: भूपेंद्र पटेल

Ahmedabad. गांधीनगर. जामनगर. मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने 79 वें स्वतंत्रता दिवस पर महात्मा गांधी की जन्म भूमि पोरबंदर में ध्वजारोहण कर तिरंगे को सलामी दी।
मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि वर्ष 2035 में गुजरात की स्थापना के 75 वर्ष पूर्ण होने तक राज्य रकार सर्वांगीण विकास और अधिक जनाभिमुख प्रशासन के नए आयाम सिद्ध करने के लिए‘समृद्ध राज्य, समर्थ नागरिक’ के ध्येय के साथ ‘एजेंडा फॉर 2035’ ला रही है।
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की ओर से दिए गए ‘विकसित भारत 2047’ के लक्ष्य पर ‘विकसित गुजरात 2047’ के विजन को साकार करने के लिए यह ‘एजेंडा फॉर 2035’ संपूर्ण सरकार (होल ऑफ गवर्नमेंट) के दृष्टिकोण से मार्गदर्शक बनेगा।मुख्यमंत्री ने इस एजेंडे के फ्रेमवर्क के बारे में विस्तार से जानकारी दी देते हुए कहा कि इसमें राज्यव्यापी बुनियादी ढांचा सुविधाओं को सुदृढ़ करना और नागरिकों को सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से सशक्त बनाने के अलावा आर्थिक एवं शैक्षणिक क्षेत्र में नवाचार-आधारित विकास का इकोसिस्टम बनाया जाएगा। नई उभरती टेक्नोलॉजी के उपयोग के लिए युवा वर्ग को तैयार करने जैसे पहलुओं को भी शामिल किया गया है।
मुख्यमंत्री ने केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया, कथाकार संत रमेश ओझा, सांसद रामभाई मोकरिया, विधायक अर्जुन मोढवाडिया और जिले के पदाधिकारियों की उपस्थिति में पुलिस बैंड द्वारा राष्ट्रगीत की धुन और परेड के साथ ध्वजारोहण किया।
मुख्यमंत्री ने शहरों के साथ-साथ गांवों के भी सुनियोजित विकास के लिए ‘मुख्यमंत्री ग्रामोत्थान योजना’ की घोषणा की। उन्होंने कहा कि जो ग्राम पंचायतें तहसील मुख्यालय हैं, जिनका नगर पालिका में विलय नहीं हुआ है, उनका सर्वांगीण विकास कर उन्हें शहरी तर्ज पर विकसित किया जाएगा। भौतिक सुविधाओं के निर्माण के लिए 100 करोड़ रुपए की ‘मुख्यमंत्री ग्रामोत्थान योजना’ सरकार ला रही है। इसका उद्देश्य है कि बड़े गांव शहरों का विकल्प बनें और नागरिक शहरों से इन बड़े गांवों की ओर जाने को प्रेरित हों।
सीएम ने छोटे नगरों के सुनियोजित विकास के लिए 100 से अधिक टाउन प्लानिंग (टीपी) स्कीम और एक लाख तक की आबादी वाली 55 नगरों के लिए भौगोलिक सूचना प्रणाली (जीआईएस) आधारित डेवलपमेंट प्लान तैयार करने की भी घोषणा की। उन्होंने कहा कि सरकार की मंशा है कि विकास हर किसी तक पहुंचना चाहिए, चाहे वह शहर हो या ग्रामीण क्षेत्र।
मुख्यमंत्री ने कहा कि गुजरात को व्यापार-उद्योग के वैश्विक मानचित्र पर चमकाने वाली वाइब्रेंट समिट की निरंतर सफलता के बाद अब राज्य सरकार रीजनल वाइब्रेंट समिट का आयोजन करने जा रही है। आगामी समय में राज्य के महानगरों में विश्व स्तरीय खेलों का आयोजन होने जा रहा है, इसके लिए हम विश्वस्तरीय स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर भी विकसित कर रहे हैं।
समारोह में जिला प्रशासन और गुजरात पुलिस द्वारा देशभक्ति से ओतप्रोत सांस्कृतिक कार्यक्रमों अश्व शो, बाइक स्टंट शो और डॉग शो कार्यक्रम किए गए। महाराष्ट्र पुलिस सहित 19 प्लाटूनों के कुल685 कर्मचारी-जवानों ने परेड में हिस्सा लिया। संबोधन के बाद मुख्यमंत्री ने खुली जीप में सवार होकर परेड ग्राउंड में उपस्थित जनता का अभिवादन स्वीकार किया।