Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

अहमदाबाद

गुजरात: 28 और 29 सितंबर को कई जिलों में भारी से अति भारी बारिश के आसार

-मौसम विभाग ने 9 जिलों में 28 सितंबर के लिए जारी किया यलो अलर्ट

अहमदाबाद

nagendra singh rathore

Sep 27, 2025

IMD Ahmedabad

Ahmedabad. गुजरात में इन दिनों नवरात्रि की रंगत है। गरबों की रौनक बिखर रही है। तड़के तक लोग गरबा खेल रहे हैं, लेकिन मौसम विभाग ने सोमवार से आगामी पांच दिनों तक मौसम में परिवर्तन के आसार व्यक्त किए हैं। रविवार, सोमवार को कई जिलों में भारी से अति भारी बारिश की चेतावनी दी है। इसके तहत बारिश गरबा खेलैयाओं के गरबा खेलने के रंग में भंग भी डाल सकती है।

मौसम विभाग का कहना है कि रविवार को छोटा उदेपुर, नर्मदा, सूरत, डांग, नवसारी, वलसाड,तापी, दमन एवं दादरा नगर एवं हवेली में भारी बारिश होने के आसार हैं। इसके अलावा अहमदाबाद, गांधीनगर, बनासकांठा, पाटण, महेसाणा, पंचमहाल, आणंद, सौराष्ट्र और दक्षिण गुजरात के अन्य जिलों में भी हल्की से मध्यम बारिश होने के आसार हैं। इसको लेकर यलो अलर्ट घोषित किया है।

सोमवार को कई जिलों में रेड अलर्ट

सोमवार को सूरत, नवसारी, वलसाड, दमन एवं दादरा नगर हवेली में भारी से अति भारी बारिश हो सकती है। इसके चलते मौसम विभाग ने इन जिलों के लिए रेड अलर्ट घोषित किया है। छोटा उदेपुर, नर्मदा, भरुच, डांग, तापी, कच्छ, अमरेली और भावनगर जिले के कुछ हिस्सों में भी भारी से अति भारी बारिश हो सकती है, जिससे ऑरेंज अलर्ट घोषित किया है। उत्तर गुजरात, दक्षिण गुजरात के कई जिलों में भी ऑरेंज अलर्ट घोषित किया है। ऐसी स्थिति आगामी पांच दिनों तक जारी रहने के आसार हैं।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

#AhmedabadNews

Published on:

27 Sept 2025 10:16 pm

Hindi News / Gujarat / Ahmedabad / गुजरात: 28 और 29 सितंबर को कई जिलों में भारी से अति भारी बारिश के आसार

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.