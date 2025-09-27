गुजरात: 28 और 29 सितंबर को कई जिलों में भारी से अति भारी बारिश के आसार

Ahmedabad. गुजरात में इन दिनों नवरात्रि की रंगत है। गरबों की रौनक बिखर रही है। तड़के तक लोग गरबा खेल रहे हैं, लेकिन मौसम विभाग ने सोमवार से आगामी पांच दिनों तक मौसम में परिवर्तन के आसार व्यक्त किए हैं। रविवार, सोमवार को कई जिलों में भारी से अति भारी बारिश की चेतावनी दी है। इसके तहत बारिश गरबा खेलैयाओं के गरबा खेलने के रंग में भंग भी डाल सकती है।
मौसम विभाग का कहना है कि रविवार को छोटा उदेपुर, नर्मदा, सूरत, डांग, नवसारी, वलसाड,तापी, दमन एवं दादरा नगर एवं हवेली में भारी बारिश होने के आसार हैं। इसके अलावा अहमदाबाद, गांधीनगर, बनासकांठा, पाटण, महेसाणा, पंचमहाल, आणंद, सौराष्ट्र और दक्षिण गुजरात के अन्य जिलों में भी हल्की से मध्यम बारिश होने के आसार हैं। इसको लेकर यलो अलर्ट घोषित किया है।
सोमवार को सूरत, नवसारी, वलसाड, दमन एवं दादरा नगर हवेली में भारी से अति भारी बारिश हो सकती है। इसके चलते मौसम विभाग ने इन जिलों के लिए रेड अलर्ट घोषित किया है। छोटा उदेपुर, नर्मदा, भरुच, डांग, तापी, कच्छ, अमरेली और भावनगर जिले के कुछ हिस्सों में भी भारी से अति भारी बारिश हो सकती है, जिससे ऑरेंज अलर्ट घोषित किया है। उत्तर गुजरात, दक्षिण गुजरात के कई जिलों में भी ऑरेंज अलर्ट घोषित किया है। ऐसी स्थिति आगामी पांच दिनों तक जारी रहने के आसार हैं।