गुजरात: 28 और 29 सितंबर को कई जिलों में भारी से अति भारी बारिश के आसार

सोमवार को सूरत, नवसारी, वलसाड, दमन एवं दादरा नगर हवेली में भारी से अति भारी बारिश हो सकती है। इसके चलते मौसम विभाग ने इन जिलों के लिए रेड अलर्ट घोषित किया है। छोटा उदेपुर, नर्मदा, भरुच, डांग, तापी, कच्छ, अमरेली और भावनगर जिले के कुछ हिस्सों में भी भारी से अति भारी बारिश हो सकती है, जिससे ऑरेंज अलर्ट घोषित किया है। उत्तर गुजरात, दक्षिण गुजरात के कई जिलों में भी ऑरेंज अलर्ट घोषित किया है। ऐसी स्थिति आगामी पांच दिनों तक जारी रहने के आसार हैं।