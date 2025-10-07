Gujarat: जीएसटी सुधार, स्वेदशी अभियान के लिए पीएम मोदी को लिखे एक करोड़ पोस्ट कार्ड

Ahmedabad. सात अक्टूबर को गुजरात के स्कूल, कॉलेजों, गांवों, सहकारी मंडली, दूध मंडली, मंत्री और मुख्यमंत्री सहित एक करोड़ 11 लाख 75 हजार लोगों ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को पोस्ट कार्ड लिखकर वर्ल्ड बुक ऑफ रेकॉर्ड लंदन में नाम दर्ज कराया है। पीएम मोदी की ओर से हाल ही में किए गए जीएसटी रिफॉर्म और शुरू किए स्वदेशी अभियान के लिए आत्मनिर्भर भारत, जन आभार कार्यक्रम के तहत यह पोस्टकार्ड लिखे गए। अहमदाबाद का साबरमती रिवरफ्रंट इस वर्ल्ड रेकॉर्ड का गवाह बना।