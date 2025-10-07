Patrika LogoSwitch to English

अहमदाबाद

Gujarat: जीएसटी सुधार, स्वेदशी अभियान के लिए पीएम मोदी को लिखे एक करोड़ पोस्ट कार्ड

-विकास सप्ताह के पहले ही दिन गुजरात ने बनाया विश्व रेकॉर्ड, अहमदाबाद का साबरमती रिवरफ्रंट बना इसका गवाह, मोदी ने 7 अक्टूबर 2001 को संभाली थी गुजरात के सीएम की जिम्मेदारी, सत्ता में 24 साल हुए पूरे

2 min read

अहमदाबाद

image

nagendra singh rathore

Oct 07, 2025

CM Bhupendra Patel

Ahmedabad. सात अक्टूबर को गुजरात के स्कूल, कॉलेजों, गांवों, सहकारी मंडली, दूध मंडली, मंत्री और मुख्यमंत्री सहित एक करोड़ 11 लाख 75 हजार लोगों ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को पोस्ट कार्ड लिखकर वर्ल्ड बुक ऑफ रेकॉर्ड लंदन में नाम दर्ज कराया है। पीएम मोदी की ओर से हाल ही में किए गए जीएसटी रिफॉर्म और शुरू किए स्वदेशी अभियान के लिए आत्मनिर्भर भारत, जन आभार कार्यक्रम के तहत यह पोस्टकार्ड लिखे गए। अहमदाबाद का साबरमती रिवरफ्रंट इस वर्ल्ड रेकॉर्ड का गवाह बना।

गुजरात सरकार ने सात अक्टूबर से ही विकास सप्ताह शुरू किया है। पहले दिन अहमदाबाद के रिवरफ्रंट पर आयोजित विकास प्रदर्शनी का मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, स्वास्थ्य मंत्री ऋषिकेश पटेल, वित्त मंत्री कनू देसाई, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष व सहकारिता राज्यमंत्री जगदीश विश्वकर्मा व अन्य लोगों ने शुभारंभ किया।

सीएम पटेल ने कहा कि 7 अक्टूबर 2001 के दिन ही गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में नरेन्द्र मोदी ने कार्यभार संभाला था। उनके सत्ता में आने को 24 साल पूरे हो गए हैं। इस कालखंड में हुए कार्यों को जन-जन तक पहुंचाने के लिए 15 अक्टूबर तक राज्य में विकास सप्ताह मनाया जाएगा।

उन्होंने कहा कि मोदी के नेतृत्व में गुजरात से शुरू हुई विकास यात्रा आज देश को 2047 में विकसित राष्ट्र बनाने की ओर आगे बढ़ रही है। इसके लिए हाल ही में पीएम मोदी ने जीएसटी में परिवर्तन कर आम आदमी को बड़ी राहत दी है। उसके लिए मंत्री मंडल के साथी, समाज के विभिन्न वर्ग, गुजरात की सहकारी संस्था, बैंक, दूध मंडली सहित के संगठनों ने एक करोड़ 11 लाख पोस्ट कार्ड पीएम मोदी के नाम लिखकर विश्व रेकॉर्ड बनाया है।

स्वास्थ्य मंत्री पटेल ने कहा कि पीएम मोदी की ओर से दिया गया स्वदेशी का मंत्र देश को आर्थिक समृद्धि दिलाने का मार्ग प्रशस्त करेगा।

....तो देश को विकसित होने से कोई नहीं रोक पाएगा: विश्वकर्मा

गुजरात के नवनियुक्त प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सह सहकारिता राज्यमंत्री विश्वकर्मा ने कहा कि देश के 140 करोड़ लोग यदि स्वदेशी की दिशा में एक कदम भी आगे बढ़ाएं, तो देश को विकसित राष्ट्र बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। उन्होंने त्यौहार में सभी लोगों से स्वदेशी वस्तुएं खरीदने की अपील की। साथ ही कहा कि राज्य के 12 हजार गांव की 26 हजार मंडली के सदस्यों, 5.50 लाख कॉलेज के युवाओं और 1.25 लाख विद्यार्थियों ने भी पीएम को पोस्टकार्ड लिखे हैं।

