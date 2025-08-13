अब 200 मीटर गहरे मटमैले पानी से भी सबूत को खोज निकालेगी गुजरात पुलिस

Ahmedabad. अब अपराध करने के बाद चाकू, हथियार या अन्य सबूत को नदी, गहरी नहर, तालाब में फेंकने पर भी गुजरात पुलिस उसे जल्द और आसानी से खोज निकालेगी।
ऐसा इसलिए है क्योंकि गुजरात पुलिस के बेड़े में डीप ट्रैकर अंडर वाटर रिमोड ऑपरेटेड व्हीकल जुड़ गया है। रिमोट संचालित इस वाहन की विशेषता यह है कि यह मटमैले 200 मीटर गहरे पानी से बड़ी ही सटीकता के साथ और आसानी से किसी भी वस्तु को खोज निकालने में सक्षम है। इतना ही नहीं यह इतनी गहराई से 100 किलोग्राम वजन तक की वस्तु को उठाकर गहराई से बाहर निकालने में सक्षम है।
गुजरात के गृह विभाग और राज्य पुलिस महानिदेशक कार्यालय की ओर से बुधवार को यह जानकारी साझा की गई। इसमें बताया कि बेेहतर तकनीक मुहैया कराते हुए गुजरात पुलिस के कार्य को और प्रभावी बनाने के उद्देश्य से पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है। इसके तहत गुजरात पुलिस ने 2.80 करोड़ की लागत से दो अत्याधुनिक डीप ट्रैकर अंडर वाटर रिमोट ऑपरेटेड व्हीकल खरीदे हैं। इसमें से एक वाहन वडोदरा पुलिस और दूसरा राजकोट पुलिस को सौंपा गया है। इसकी सफलता को देख अन्य जिलों में भी यह वाहन उपलब्ध कराने पर विचार किया जाएगा।
गुजरात पुलिस के तहत यह पोर्टेबल वाहन है। 200 मीटर गहरे मटमैले पानी के भीतर जाकर वस्तु को खोज, साक्ष्य को एकत्र करने, उसकी ट्रैकिंग और निगरानी करने में सक्षम है। स्पष्ट और उच्च गुणवत्ता वाली वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए इसमें अल्ट्रा हाई डेफिनिशन (UHD) 4 के कैमरे के लैंस लगे हैं।
-रात में काम कर सकता है, इसमें 2000 ल्यूमेन की लाइट है।-गहरे मटमैलेपानी में भी सटीक संचालन को परिष्कृत मल्टीबीम सोनार (ध्वनि और नेविगेशन रेंजिंग) तकनीक से सुसज्ज है।
-360 डिग्री घूमने, 100 किलो कर वजन उठाने वाले ग्रेबर आर्म्स से सुसज्ज है।
इन कार्यों के लिए उपयोगी-पानी के भीतर सबूत की खोज और पुनर्प्राप्ति
-साक्ष्य खोज और पुनर्प्राप्ति,-पानी के भीतर निगरानी,
-पानी के भीतर अपराध स्थल की जांच-अपराध के बाद वीडियोग्राफी, निगरानी में उपयोगी
गुजरात पुलिस ने हाल ही में वडोदरा जिले की पादरा तहसील में हुई गंभीरा ब्रिज दुर्घटना में इस वाहन का उपयोग किया। वडोदरा ग्रामीण एसपी रोहन आनंद के मार्गदर्शन में पुलिस की एक विशेष रूप से प्रशिक्षित टीम ने इस उन्नत वाहन का इस्तेमाल किया। इसकी मदद से नदी के मटमैले पानी में डूबे वाहनों और अन्य सबूूतों को खोजने, निकालने में मदद मिली। कैमरे और ग्रैबर आर्म की मदद से एक बाइक, उसके महत्वपूर्ण पुर्जे खोजकर निकाले।