अब 200 मीटर गहरे मटमैले पानी से भी सबूत को खोज निकालेगी गुजरात पुलिस

गुजरात के गृह विभाग और राज्य पुलिस महानिदेशक कार्यालय की ओर से बुधवार को यह जानकारी साझा की गई। इसमें बताया कि बेेहतर तकनीक मुहैया कराते हुए गुजरात पुलिस के कार्य को और प्रभावी बनाने के उद्देश्य से पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है। इसके तहत गुजरात पुलिस ने 2.80 करोड़ की लागत से दो अत्याधुनिक डीप ट्रैकर अंडर वाटर रिमोट ऑपरेटेड व्हीकल खरीदे हैं। इसमें से एक वाहन वडोदरा पुलिस और दूसरा राजकोट पुलिस को सौंपा गया है। इसकी सफलता को देख अन्य जिलों में भी यह वाहन उपलब्ध कराने पर विचार किया जाएगा।