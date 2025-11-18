अब ट्रैफिक मैनेजमेंट, रोड सेफ्टी में स्वदेशी तकनीक अपनाएगी गुजरात पुलिस

एमओयू के अनुसार गुजरात पुलिस रोजाना मैपमायइंडिया को रियल टाइम ट्रैफिक एडवाइजरी और संबंधित जानकारी उपलब्ध कराएगी। जिससे वाहन चालक बंद सड़कों, सड़क निर्माण/मरम्मत कार्य और रैली या अन्य कार्यक्रमों के चलते ट्रैफिक जाम के अपडेट पा सकेंगे और उसके अनुरूप वैकल्पिक मार्ग को चुन सकेंगे।सभी जिला पुलिस को दिया प्रशिक्षण, वॉट्सएप से जानकारीइस पहल के लिए सभी जिलों के पुलिस कर्मचारियों को विशेष प्रशिक्षण दिया गया है, ताकि वे वॉट्सएप ग्रुप के माध्यम से मैपमायइंडिया को समय पर इनपुट दे सकें। डेटा अपडेट का काम शुरू हो चुका है। ऐसे में अब न सिर्फ गुजरात पुलिस बल्कि राज्य के नागरिक भी गुगल मैप की जगह मैप माय इंडिया का उपयोग करते हैं तो उन्हें राज्य में ट्रैफिक प्रबंधन, ब्लैक स्पॉट, एक्सीडेंट जोन और ट्रैफिक जाम की अपडेट जानकारी मिलेगी।