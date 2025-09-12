गुजरात विद्यापीठ: गांधीवादी अहिंसा कोर्स में अब तक के सर्वाधिक छात्रों को प्रवेश

Ahmedabad. राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की ओर से स्थापित गुजरात विद्यापीठ में दो अक्टूबर से एक बार फिर विदेशी छात्र गांधीवादी सत्य व अहिंसा के पाठ पढ़ेंगे। ऐसा इसलिए है क्योंकि एक साल के बाद फिर से गांधीवादी अहिंसा: सिद्धांत एवं अनुप्रयोग अंतरराष्ट्रीय कोर्स शुरू हो रहा है। इस वर्ष इस कोर्स में अब तक के सबसे ज्यादा 26 विद्यार्थियों को प्रवेश दिया गया है। ये 13 अलग-अलग देशों से हैं। वर्ष 2011 से जारी इस कोर्स में अब तक 20 देशों के 92 विद्यार्थी पढ़ाई कर चुके हैं। इसमें 58 छात्राएं, जबकि 34 छात्र शामिल हैं। कोरोना महामारी के चलते वर्ष 2020 में, फिर 2022 में तथा एनईपी 2020 क्रियान्वयन के चलते 2024 में यह कोर्स बंद रहा था।