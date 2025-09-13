गुजरात विद्यापीठ ने 80 साल में 85 लाख लोगों को सिखाई हिंदी

गुजरात विद्यापीठ ने 1946 में तत्कालीन कुलनायक वल्लभभाई पटेल की अध्यक्षता में "गुजरात हिंदी प्रचार समिति" का गठन किया। उसके तहत हिंदी भाषा का प्रचार-प्रसार का कार्य औपचारिक रूप से प्रारंभ किया गया, जो अब तक नियमित रूप से जारी है। हिंदी बालपोथी (कक्षा छह से सात), हिंदी पहली (कक्षा सात के छात्र), हिंदी दूसरी परीक्षा (कक्षा 8 से 10), हिंदी तीसरी (हिंदी दूसरी परीक्षा पास और 10वीं पास छात्र), हिंदी विनीत (हिंदी तीसरी परीक्षा पास, 12वीं पास, पीटीसी छात्र) और हिंदी सेवक परीक्षा (12वीं, पीटीसी, स्नातक छात्र) के नाम से अलग-अलग स्तर की हिंदी परीक्षाएं ली जाती हैं। जिन्हें सरकार की ओर से भी मान्यता प्राप्त है।