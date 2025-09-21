गरबा में झूमेगा गुजरात, देर रात तक खेल सकेंगे खेलैया

Ahmedabad. गुजरात भर में सोमवार से नवरात्र का शुभारंभ हो रहा है। मां की भक्ति, आराधना के इस पर्व को गुजरात की कला, संस्कृति और पारंपरिक नृत्य गरबा के लिए भी जाना जाता है। गली-शेरी-पोलों से लेकर सोसाइटी व फ्लैट, मोहल्लों से लेकर क्लब, पार्टी प्लॉट, फार्म हाउस और होटलों तक गरबे का आयोजन होता है। बीते दो-तीन सालों की तरह इस साल भी गुजरात के खेलैया देर रात तक बिना किसी रोक-टोक के गरबा खेल सकेंगे।
गृह राज्यमंत्री हर्ष संघवी ने रविवार को कहा कि इस साल भी नवरात्रि के दौरान गुजरात के लोग देर रात तक गरबा खेल सकेंगे।इस उत्सव के लिए पुलिस ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। यातायात की समस्या न हो इसके लिए भी पुलिस मुस्तैद रहेगी। साथ ही छेड़छाड़ करने वाले लोगों पर कार्रवाई के लिए शी टीमें भी तैनात की जाएगी।
गृह राज्यमंत्री संघवी ने यह भी कहा कि नवरात्रि के दौरान देर रात तक खाने-पीने की वस्तुओं की लारी (ठेले), स्टॉल लगाने वाले और दुकानदार अपनी दुकानें खुली रख सकेंगे। ऐसे लोगों के लिए नवरात्र के नौ दिन कमाई के दिन होते हैं। ऐसे में उन्हें कोई परेशानी नहीं हो, उसके लिए जरूरी कदम उठाने के भी निर्देश सभी शहर पुलिस आयुक्त और जिला पुलिस अधीक्षकों को दिए गए हैं। गरबा खेलने वाली युवतियों को कोई परेशानी हो तो वे आयोजन स्थल पर तैनात शी टीम या फिर बाहर समस्या हो तो 112 हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कर सकती हैं।
मौसम विभाग ने नवरात्रि के दौरान आगामी सात दिनों तक राज्य के कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश की आशंका जताई है। अहमदाबाद, गांधीनगर में सोमवार और मंगलवार को यलो अलर्ट भी जारी किया गया है। इसके बावजूद खेलैयाओं में जोश बरकरार है। उनका कहना है कि बारिश के बीच भी वे गरबा खेलने को लेकर तैयार हैं। पार्टी प्लॉट के साथ-साथ सोसाइटियों में भी गरबा का आयोजन होगा। इसके लिए सोसाइटियों को रंग-बिरंगी रोशनी से सजाया गया है। बारिश ने रविवार को विराम लिया है, जिससे गरबा स्थलों पर भरे पानी को आयोजनों ने निकाला गया और मिट्टी व रेत डालकर उसे खेलने के लिए तैयार कर रहे हैं। ऐसे में उनकी चिंता कुछ कम हुई है।