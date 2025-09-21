गरबा में झूमेगा गुजरात, देर रात तक खेल सकेंगे खेलैया

मौसम विभाग ने नवरात्रि के दौरान आगामी सात दिनों तक राज्य के कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश की आशंका जताई है। अहमदाबाद, गांधीनगर में सोमवार और मंगलवार को यलो अलर्ट भी जारी किया गया है। इसके बावजूद खेलैयाओं में जोश बरकरार है। उनका कहना है कि बारिश के बीच भी वे गरबा खेलने को लेकर तैयार हैं। पार्टी प्लॉट के साथ-साथ सोसाइटियों में भी गरबा का आयोजन होगा। इसके लिए सोसाइटियों को रंग-बिरंगी रोशनी से सजाया गया है। बारिश ने रविवार को विराम लिया है, जिससे गरबा स्थलों पर भरे पानी को आयोजनों ने निकाला गया और मिट्टी व रेत डालकर उसे खेलने के लिए तैयार कर रहे हैं। ऐसे में उनकी चिंता कुछ कम हुई है।