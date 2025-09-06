गुजरात के कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी, 5 जिलों में रेड अलर्ट

अहमदाबाद. गुजरात के कई जिलों में रविवार और सोमवार को भारी बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने दो दिनों तक राज्य के विविध भागों में भारी से अति भारी बरसात की चेतावनी दी है। इसे लेकर रविवार को पांच जिलों -बनासकांठा, साबरकांठा, अरवल्ली, महेसाणा एवं कच्छ -में रेड अलर्ट जारी किया गया है। जबकि पाटण, गांधीनगर, महिसागर, राजकोट, सुरेंद्रनगर, तथा मोरबी में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। अहमदाबाद समेत अन्य कई जिलों में भारी बारिश के लिए यलो अलर्ट भी जारी किया गया है। सोमवार को भी कुछ जिलों में भारी बारिश के लिए यलो अलर्ट जारी किया है।स्टेट इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर (एसईओसी)-गांधीनगर में शनिवार को मुख्य सचिव पंकज जोशी की अध्यक्षता में बारिश की स्थिति को लेकर समीक्षा बैठक भी की गई। इसमें कलक्टरों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सतर्कता बरतने के निर्देश दिए।