हिम्मतनगर : रेलवे स्टेशन से 79 लाख का एमडी ड्रग्स भरा लावारिस बैग मिला

हिम्मतनगर. साबरकांठा जिले के हिम्मतनगर रेलवे स्टेशन से 79.21 लाख रुपए का एमडी ड्रग्स भरा बैग मिलने पर तीन पैकेट जब्त किए गए। हिम्मतनगर पुलिस ने अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया।

जानकारी के अनुसार, हिम्मतनगर स्थित गुजरात रेलवे पुलिस स्टेशन में तैनात हेड कांस्टेबल विजयकुमार ने अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ हिम्मतनगर पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज कराया। शिकायत में बताया गया कि रविवार को हिम्मतनगर रेलवे स्टेशन पर इंदौर-असारवा वीरभूमि एक्सप्रेस ट्रेन नंबर 19315 में नियमित ड्यूटी के तहत उन्होंने और स्टाफ ने जांच शुरू की।

इस दौरान जनरल कोच में जांच के दौरान एक बैग मिला। इसके बाद जनरल कोच में बैठे यात्रियों से पूछताछ की गई, लेकिन किसी ने भी मालिकाना हक नहीं जताया। रेलवे पुलिस ने उस लावारिस बैग को जब्त कर लिया। पंचों की मौजूदगी में रेलवे पुलिस स्टेशन में लाए गए लावारिस बैग की जांच की गई।

बैग में प्लास्टिक की तीन थैलियों में पैक किया गया करीब 3921.10 ग्राम एमडी ड्रग्स था। पुलिस ने इस जखीरे की अंतरराष्ट्रीय कीमत तय की, जिसमें लगभग 79.21 लाख का एमडी ड्रग्स और 100 रुपए का बैग जब्त किया गया।

दूसरी ओर, आशंका जताई जा रही है कि अज्ञात व्यक्ति पुलिस के हाथों पकड़े न जाएं, इसलिए बैग को ट्रेन के जनरल कोच में लावारिस छोड़कर भाग गए। पुलिस ने ट्रेन के अन्य रेलवे स्टेशनों के सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच प्रक्रिया तेज की।

हिम्मतनगर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 2-3 पर वीरभूमि एक्सप्रेस ट्रेन के फुटेज लेने के बाद जांच को आगे बढ़ाया गया है। इस संबंध में अहमदाबाद रेलवे पुलिस ने भी मामला दर्ज कर जांच शुरू की है।