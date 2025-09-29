विश्व में 1 अरब लोगों के साथ तीसरी सबसे बड़ी बोली जाने वाली भाषा है हिंदी : यादव

अहमदाबाद. डाक विभाग की ओर से अहमदाबाद क्षेत्रीय कार्यालय में आयोजित हिंदी पखवाड़ा का समापन एवं पुरस्कार वितरण समारोह सोमवार को आयोजित किया गया।

उत्तर गुजरात के पोस्टमास्टर जनरल कृष्ण कुमार यादव ने समारोह की अध्यक्षता की। उन्होंने कहा कि हिंदी अपनी सरलता, सुबोधता और वैज्ञानिकता के कारण विश्व की तीसरी सबसे बड़ी बोली जाने वाली भाषा बन चुकी है। पूरी दुनिया में 1 अरब 30 करोड़ लोग हिंदी बोलने व समझने में सक्षम हैं। हिंदी अब केवल साहित्य और बोलचाल की भाषा नहीं, बल्कि विज्ञान-प्रौद्योगिकी, संचार क्रांति, सूचना प्रौद्योगिकी और व्यापार की प्रमुख भाषा बन चुकी है। इसी कारण ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में 18 हजार से ज्यादा हिंदी शब्द शामिल हुए हैं।

यादव ने कहा कि डिजिटल युग में वेबसाइट्स, ब्लॉग और सोशल मीडिया के माध्यम से हिंदी का प्रभाव और भी बढ़ा है। आज के अमृत काल में हिंदी को परिवर्तन और विकास की भाषा के रूप में नया आयाम मिला है। हिंदी की सबसे बड़ी ताकत इसके बोलने वालों की विशाल संख्या है। हिंदी न केवल हमारी मातृभाषा है, बल्कि राजभाषा भी है। इसे अपनी दैनिक जीवनशैली में अपनाना और आने वाली पीढ़ियों को इसके प्रचार-प्रसार के लिए प्रेरित करना आवश्यक है।

सहायक निदेशक (राजभाषा) एम.एम. शेख ने बताया कि डाक विभाग की ओर से हिंदी पखवाड़े के दौरान हिंदी निबंध लेखन, हिंदी काव्य पठन, हिंदी व्याकरण, हिंदी प्रश्नोत्तरी, हिंदी से अंग्रेजी और अंग्रेजी से हिंदी अनुवाद, हिंदी अंताक्षरी और तात्कालिक भाषण प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। यादव ने प्रतियोगिता के विजेताओं को पुरस्कार वितरित किए।