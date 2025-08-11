IITG गांधीनगर टीम ने खोजा बेहद पतला विद्युत निरोधक

इसे खोजने वाले IIT गांधीनगर केमिकल इंजीनियरिंग के प्रो.कबीर जसूजा ने बताया कि बेहद पतला इंसुलेटर होने के बावजूद ये करंट को पास नहीं होने देता है। इसका बेहतर पहलू यह है कि ये नैनो मटीरियल से बना है। ऐसे में यह उन्नत सेमीकंडक्टर उपकरण के नैनो ट्रांजिस्टर बनाने में काफी उपयोगी होगा, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन आसान होगा। इससे ट्रांजिस्टर की लागत कम होगी। यह 60 मिलिवोल्ट सब थ्रेस होल्ड स्विंग प्रति डिकेट के मापदंड पर खरा उतरा है। 125 डिग्री सेल्सियस तापमान में भी कार्यरत रहता है।अमरीका की पेन स्टेट यूनिवर्सिटी के सहयोग से विकसित यह सामग्री उच्च विद्युत प्रदर्शन प्रदान करती है। इसे सरलता से बड़े पैमाने पर उत्पादित किया जा सकता है। यह सही संतुलन बनाने में सक्षम है।