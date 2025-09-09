11 साल में आत्महत्या करने को साबरमती नदी में कूदे 500 लोगों को दमकलकर्मियों ने बचाया

अहमदाबाद दमकल विभाग के जवानों ने पिछले 11 वर्ष में ऐसे 500 लोगों की जिंदगी बचाई, जो किसी कारणवश आत्महत्या करने के लिए ब्रिज व घाट से साबरमती नदी में कूदे थे। शहर के इंदिरा ब्रिज से लेकर वासणा बैरेज तक साबरमती नदी में समय रहते कूदे इन लोगों को बचाकर उन्हें नया जीवन दिलाया।आत्महत्या निवारण दिवस 10 सितंबर से एक दिन पूर्व मंगलवार को अहमदाबाद के मुख्य फायर ऑफिसर अमित डोंगरे ने बताया कि फायर कर्मियों ने कई किस्सों में लोगों को निराशा भरे समय से उबारने का प्रयास किया। व्यक्ति जब निराशा में डूब जाता है तो उनमें से कुछ लोग बहुमूल्य जिंदगी को खत्म करने का निर्णय ले लेते हैं। ऐसे समय में यदि लोग हाथ बढ़ाएं तो आत्महत्या के कदमों को रोका जा सकता है। अहमदाबाद अग्निशमन विभाग की टीम ने बीते 11 सालों में 500 लोगों की जिंदगी बचाकर यही कोशिश की है। इससे कई लोगों के घरों में उम्मीद, खुशी और मुस्कान लौट आई है।