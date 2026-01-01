Ahmedabad: सरखेज में विवाहिता के पति की पूर्व पति ने की हत्या

इसकी जानकारी विवाहिता के पूर्व पति जाफरखान पठान (52) को मिली। ऐसे में जाफर ने मौके पर पहुंचकर आमीर के साथ झगड़ा किया। दोनों के बीच कहासुनी और मारपीट के दौरान जाफर ने चाकू से आमीर शेख पर हमला कर दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। इसकी सूचना किसी ने शहर पुलिस कंट्रोलरूम को दी, जिससे मौके पर पहुंची पीसीआर वैन ने मौके से फरार हो रहे आरोपी जाफरखान पठान को हिरासत में ले लिया है।इस संबंध में सरखेज थाने में हत्या का मामला दर्ज किया है।