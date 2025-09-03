ऐतिहासिक दीक्षा समारोह में 17 दीक्षार्थियों ने स्वीकारा संयम जीवन, साक्षी बने हजारों श्रद्धालु

अहमदाबाद में अपना प्रथम चातुर्मास कर रहे आचार्य महाश्रमण के सानिध्य में भव्य दीक्षा समारोह में उन्होंने कहा कि सौभाग्यशाली को दीक्षा प्राप्त होती है। सांसारिक सुख क्षणिक सुख होते हैं। भौतिक वस्तुओं से प्राप्त होने वाला सुख स्थाई नहीं होता। मनुष्य के आयुष्य की भी एक सीमा होती है इसलिए आत्म कल्याण की दिशा में व्यक्ति को बढ़ना चाहिए। आध्यात्मिक सुख स्थाई सुख होता है। संयम की संपदा सबसे बड़ी संपदा है, इसके सामने संसार के सभी हीरे जवाहरात भी फीके हैं। समारोह में साध्वी प्रमुखा विश्रुतविभा ने दीक्षा के महत्व पर प्रकाश डाला। दीक्षार्थियों ने अपने विचारों की अभिव्यक्ति दी। मुनि दिनेश कुमार ने संचालन किया।