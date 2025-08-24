10 साल में खेल के टॉप 10 देशों में होगा भारतः मांडविया

यह बात उन्होंने रविवार शाम को अहमदाबाद के नारणपुरा स्थित वीर सावरकर स्पोर्ट्स कॉम्पलेक्स में कॉमनवेल्थ सीनियर, जूनियर, यूथ चैंपियनशिप 2025 के उद्घाटन समारोह पर कही।उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की ओर से दिए गए इस लक्ष्य को पाने के लिए देश ने पांच साल, 10 साल की योजना तैयार की है। मेडल स्ट्रेटेजी, लक्ष्य को पाने के लिए बेस्ट कार्य योजना तैयार करते हुए उस पर आगे बढ़ा जा रहा है। उन्होंने कहा कि देश में ओलंपिक का आयोजन करने की तैयारी है। इसके लिए बिड भी किया है।