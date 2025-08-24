10 साल में खेल के टॉप 10 देशों में होगा भारतः मांडविया

Ahmedabad. केन्द्रीय खेलमंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने कहा कि आने वाले दस साल में भारत को खेल क्षेत्र के विश्व के टॉप 10 देशों की सूची में शामिल करना है। वर्ष 2047 में जब देश अपनी आजादी का शताब्दी वर्ष मनाएगा तब भारत विश्व के टॉप-5 देशों की सूची में जगह बनाए इस लक्ष्य पर देश आगे बढ़ रहा है।
यह बात उन्होंने रविवार शाम को अहमदाबाद के नारणपुरा स्थित वीर सावरकर स्पोर्ट्स कॉम्पलेक्स में कॉमनवेल्थ सीनियर, जूनियर, यूथ चैंपियनशिप 2025 के उद्घाटन समारोह पर कही।उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की ओर से दिए गए इस लक्ष्य को पाने के लिए देश ने पांच साल, 10 साल की योजना तैयार की है। मेडल स्ट्रेटेजी, लक्ष्य को पाने के लिए बेस्ट कार्य योजना तैयार करते हुए उस पर आगे बढ़ा जा रहा है। उन्होंने कहा कि देश में ओलंपिक का आयोजन करने की तैयारी है। इसके लिए बिड भी किया है।
मांडविया ने कहा कि आज खुशी का दिन है, क्योंकि देश में और विशेषकर अहमदाबाद में कॉमनवेल्थ वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप का शुभारंभ हो रहा है। यह केवल स्पर्धा नहीं है, बल्कि यह इमर्ज होते एथलीट के लिए प्रेरणा का केन्द्र भी है।
देश में खेल का इकोसिस्टम तैयार हो रहा है। इसके लिए प्रधानमंत्री बनते ही पीएम नरेन्द्र मोदी ने काम शुरू कर दिया था। उन्होंने खेलो इंडिया, फिट इंडिया का नारा दिया। खिलाडि़यों के लिए बेहतर योजनाएं बनाईं। खेल नीति बनाई, जो खेल विज्ञान पर बल देती है। देश में स्पोर्ट्स इन्फ्रास्ट्रक्चर पर बल देती है। देश के एथलीट को प्राथमिकता देते हुए खेल को आगे बढ़ाने की दिशा देती है। खेल में गुड गवर्नेंस आए उस पर भी बल देती है।
मांडविया ने कहा कि हाल ही में संसद में स्पोर्ट्स गर्वनेंस बिल पारित हुआ है। इसके केन्द्र में एथलीट है। इतना ही नहीं इसमें देश और दुनिया की आधी आबादी (महिला) को फेडरेशन को प्रतिनिधित्व मिले। स्पोर्ट्स इकोसिस्टम में आने का अवसर मिले यह भी प्रावधान किया है। दिव्यांगजन-पैरा एथलीट को बेस्ट अवसर देने वाला यह बिल है।
उन्होंने कहा कि हमें हमारी विरासत से प्रेरणा लेकर आगे बढ़ना है। 140 करोड़ की जनसंख्या वाले देश में 65 प्रतिशत आबादी 35 साल से नीचे हैं। डेमोग्राफिक डिविडेंड हमारी पूंजी है। अहमदाबाद में हो रही इस चैंपियनशिप को देखने के लिए देश की सभी वेटलिफ्टिंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से खिलाडि़यों को बुलाया गया है। इस अवसर पर इंटरनेशनल वेटलिफ्टिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष, कॉमनवेल्थ वेटलिफ्टिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष, 29 देशों के 291 खिलाड़ी, प्रतिनिधि मौजूद रहे। रंगारंग कार्यक्रम से चैंपियनशिप का शुभारंभ हुआ।