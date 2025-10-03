जगदीश विश्वकर्मा होंगे गुजरात भाजपा के नए अध्यक्ष

12 अगस्त 1973 को अहमदाबाद में जन्मे विश्वकर्मा ने वर्ष 1998 में शहर के ठक्कर बापानगर के बूथ प्रभारी के रूप में अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत की। 2013 में गुजरात भाजपा के उद्योग सेल के संयोजक रहे। इसके बाद उन्हें अहमदाबाद भाजपा के शहर प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया। वर्ष 2012 के विधानसभा चुनाव में अहमदाबाद की निकोल सीट से वे पहली बार विधायक चुने गए। इसके बाद वर्ष 2017 के विधानसभा चुनाव में दूसरी बार और गत विधानसभा चुनाव में तीसरी बार इसी सीट से विधायक चुने गए। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल की सरकार में वे अभी सहकारिता, लघु एवं मध्यम उद्योग, खादी एवं ग्रामोद्योग विभाग के राज्य मंत्री की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। विश्वकर्मा अहमदाबाद शहर अध्यक्ष के पद पर रह चुके हैं। इसके बाद अब वे प्रदेश अध्यक्ष का पद संभालेंगे।