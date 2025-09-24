Patrika LogoSwitch to English

अहमदाबाद-गेरतपुर सेक्शन पर कवच प्रणाली 4.0 इंस्टालेशन का कार्य पूरा

अहमदाबाद

Rajesh Bhatnagar

Sep 24, 2025

अहमदाबाद रेल मंडल में ट्रेन सुरक्षा के लिए अहमदाबाद-पालनपुर, सामख्याली, गांधीधाम रेल मार्गों पर कार्य दो वर्ष में पूरे होंगे

अहमदाबाद. पश्चिम रेलवे के अहमदाबाद मंडल में अहमदाबाद-गेरतपुर सेक्शन पर 13.42 किलोमीटर कवच प्रणाली इंस्टालेशन का कार्य पूरा कर लिया गया है। ट्रेन सुरक्षा के लिए कवच प्रणाली 4.0 इंस्टालेशन का कार्य अहमदाबाद-पालनपुर, सामख्याली एवं गांधीधाम रेल मार्गों पर जारी है जो अगले दो वर्षों में पूरे होंगे।
अहमदाबाद-पालनपुर एवं अहमदाबाद-सामख्याली सेक्शन के कुल 402 रूट किलोमीटर और पालनपुर-सामख्याली-गांधीधाम सेक्शन के लगभग 300 रूट किलोमीटर पर कवच लगाया जाएगा।
कवच 4.0 एक स्वदेशी रूप से विकसित स्वचालित ट्रेन सुरक्षा (एटीपी) और उच्च प्रौद्योगिकी युक्त प्रणाली है। यह लोको पायलट को निर्धारित गति सीमा के भीतर ट्रेन चलाने में सहायता करता है। ऐसा करने में विफल रहने पर स्वचालित रूप से ब्रेक लगाकर और खराब मौसम के दौरान ट्रेनों को सुरक्षित रूप से चलाने में भी मदद करता है।

वटवा लोको शेड में 146 इंजनों पर योजना

वटवा लोको शेड में कुल 169 इंजनों पर कवच प्रणाली स्थापित करने की योजना है। अब तक 23 इंजनों पर यह कार्य पूर्ण किया जा चुका है। शेष 146 इंजनों पर कार्य प्रगति पर है। इस कार्य के लिए 14 प्रशिक्षित तकनीकी कर्मचारियों की एक टीम नियुक्त की गई है।

साबरमती लोको शेड में 7 इंजन पर ट्रायल पूर्ण

साबरमती लोको शेड में 45 डब्ल्यूएजी9एचसी इंजनों पर कवच स्थापित किया जाना है। इनमें से अब तक 7 इंजनों पर ट्रायल सफलतापूर्वक पूर्ण किया जा चुका है, जबकि 38 इंजनों पर कार्य जारी है। इस कार्य के लिए 11 तकनीकी कर्मचारी तैनात हैं।

Published on:

24 Sept 2025 11:03 pm

Hindi News / Gujarat / Ahmedabad / अहमदाबाद-गेरतपुर सेक्शन पर कवच प्रणाली 4.0 इंस्टालेशन का कार्य पूरा

