अहमदाबाद-गेरतपुर सेक्शन पर कवच प्रणाली 4.0 इंस्टालेशन का कार्य पूरा

अहमदाबाद. पश्चिम रेलवे के अहमदाबाद मंडल में अहमदाबाद-गेरतपुर सेक्शन पर 13.42 किलोमीटर कवच प्रणाली इंस्टालेशन का कार्य पूरा कर लिया गया है। ट्रेन सुरक्षा के लिए कवच प्रणाली 4.0 इंस्टालेशन का कार्य अहमदाबाद-पालनपुर, सामख्याली एवं गांधीधाम रेल मार्गों पर जारी है जो अगले दो वर्षों में पूरे होंगे।

अहमदाबाद-पालनपुर एवं अहमदाबाद-सामख्याली सेक्शन के कुल 402 रूट किलोमीटर और पालनपुर-सामख्याली-गांधीधाम सेक्शन के लगभग 300 रूट किलोमीटर पर कवच लगाया जाएगा।

कवच 4.0 एक स्वदेशी रूप से विकसित स्वचालित ट्रेन सुरक्षा (एटीपी) और उच्च प्रौद्योगिकी युक्त प्रणाली है। यह लोको पायलट को निर्धारित गति सीमा के भीतर ट्रेन चलाने में सहायता करता है। ऐसा करने में विफल रहने पर स्वचालित रूप से ब्रेक लगाकर और खराब मौसम के दौरान ट्रेनों को सुरक्षित रूप से चलाने में भी मदद करता है।