खेड़ा : महेमदाबाद के ट्रांसपोर्ट व्यवसायी की चाकू मारकर हत्या

आणंद. खेड़ा जिले की महेमदाबाद तहसील के वसो थाना क्षेत्र में अज्ञात लोगों ने ट्रांसपोर्ट व्यवसायी की चाकू मारकर हत्या कर दी। जानकारी मिलते ही वसो पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी।

जानकारी के अनुसार, महेमदाबाद शहर निवासी ट्रांसपोर्ट व्यवसायी सलीम महेमुद्दीन मलेक मंगलवार देर रात को घायल अवस्था में वसो थाना क्षेत्र के दावड़ा नजदीक रणछोडपुरा क्षेत्र में खून से लथपथ हालत में मिले।

स्थानीय लोगों ने उनके परिजनों को सूचना दी। परिजनों के पहुंचने से पहले ही सलीम की मौत हो गई थी। पुलिस भी सूचना पाकर मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। इससे पहले, घायल अवस्था में सलीम अचानक एक घर के पास पहुंवे तो स्थानीय लोग डर गए। मानवीय संवेदना दिखाते हुए एक चारपाई पर लिटाकर घायल सलीम का वीडियो बनाया। इसके बाद उन्होंने दम तोड़ दिया। वीडियो में मृतक ने कुछ लोगों के नाम लिए हैं, जिननेके आधार पर पुलिस जांच कर रही है।

मृतक के भांजे मलेक मोहम्मद सहीद सफियान ने बताया कि मंगलवार रात 9.06 बजे उन्हें फोन आया था। सामने वाले ने पूछा कि यह व्यक्ति कौन है, तो मैंने बताया कि ये मेरे मामा हैं। इसके बाद बताया गया कि किसी ने मेरे मामा को चाकू मारा है और मुझे रणछोडपुरा आने को कहा। हम तुरंत परिजनों सहित मौके पर पहुंचे। इससे पहले स्थानीय लोग 108 एम्बुलेंस को सूचना दे चुके थे। एम्बुलेंस की टीम ने मौके पर पहुंचकर सलीम को मृत घोषित कर दिया।

पुलिस उपाधीक्षक वी आर वाजपेयी ने बताया कि हत्या का मामला दर्ज कर लिया गया है। सलीम मंगलवार शाम करीब 7.30 बजे अपने घर से तीन मित्रों - मनुभाई आमलेटवाला, रिक्शा चालक साजिद व्होरा और हिमांशु देसाई के साथ निकले थे। रात करीब 9 बजे वे घायल अवस्था में रणछोडपुरा के रयजीभाई के घर के पास घायल अवस्था में पहुंचे थे। रयजीभाई ने मानवीयता दिखाते हुए तुरंत 108 को सूचना दी और वीडियो भी रिकॉर्ड किया। वीडियो में मृतक ने इन्हीं तीन मित्रों के नाम लिए थे।

प्रारंभिक जांच से सामने आया कि सलीम पैसों के लेन-देन को लेकर आरोपियों से रुपए मांग रहे थे। वे वाहन खरीद-बिक्री का काम भी करते थे। पैसों के विवाद को ही हत्या का कारण माना जा रहा है। मृतक को गले और पेट पर चाकू के वार किए गए थे। फिलहाल आरोपियों की तलाश जारी है।