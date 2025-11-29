कच्छः जैन मंदिर में चोरी करने वालों को पुलिस ने ग्रामीण का वेश धारण कर पकड़ा

गांधीधाम. कच्छ जिले के भचाऊ थाना क्षेत्र में जैन मंदिर में हुई चोरी के आरोपी गिरोह को पुलिस ने ग्रामीण का वेश धारण कर पकड़ा।

कच्छ जिले के भचाऊ थाना क्षेत्र में नमस्कार जैन तीर्थ मंदिर में 21-22 नवम्बर की रात चोरी की घटना हुई थी। अज्ञात व्यक्तियों ने मंदिर में पत्थर की जाली तोड़कर प्रवेश किया और भगवान की मूर्ति से मुकुट, कुंडल, हार, दानपेटी नकदी चुराई थी।बॉर्डर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक चिराग कोरडिया तथा पूर्व कच्छ के पुलिस अधीक्षक सागर बागमार के मार्गदर्शन में विशेष टीमों का गठन किया गया। बागमार ने मौका मुआयना किया।

पूर्व कच्छ के जिला पुलिस अधीक्षक सागर बागमार ने बताया कि ह्यूमन इंटेलीजेंस तथा तकनीकी एनालिसिस एवं सीसीटीवी फुटेज से पता लगा कि मंदिर में पत्थर की घिसाई कर चुके पुराने कारीगरों की संलिप्तता है।

इस आधार पर आरोपियों की तलाश के दौरान पता लगा कि आरोपी राजस्थान की ओर फरार हुए। राजस्थान के अलग-अलग क्षेत्रों में टीमें रवाना की गई। राजस्थान के गोगुंदा घाटी के जंगल में पहाड़ी पर रात के समय आरोपियों की खोजबीन की गई।

इस दौरान राजस्थान के पाली जिले के ऊपला भीमाणा गांव निवासी भीमाराम उर्फ भीमो गरासिया (24) और मोहनलाल गरासिया (38) सहित राजस्थान के एक गिरोह के दो सदस्यों को गिरफ्तार किया गया। बागमार ने बताया कि इन दोनों को पकड़ने के लिए पुलिस टीम ने राजस्थान के ग्रामीणों का वेश पहनकर खोजबीन की और इन्हें पकड़ा। इसी गांव के हीराराम उर्फ हरिया गरासिया को पकड़ना बाकी है।

गिरफ्तार किए गए दोनों आरोपियों से 1.10 लाख रुपए के सोने-चांदी के मुकुट, 2,500 रुपए के सोने-चांदी के वरक वाले हार, 60 हजार रुपए के कान के कुंडल, 2 मोबाइल सहित कुल 1.83 लाख रुपए का माल जब्त किया गया।