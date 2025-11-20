नेतृत्व सृजन प्रशिक्षण शिविर: पार्टी को मजबूत करने के लिए सिखाए जा रहे हैं नेतृत्व के गुर

शिविर में महिला नेतृत्व को मुख्यधारा में लाने और आगामी स्थानीय निकाय चुनावों में महिला कांग्रेस को मजबूत बनाने पर जोर दिया गया। शुक्रवार को भी यह प्रशिक्षण दिया जाएगा। राष्ट्रीय महिला कांग्रेस अध्यक्ष अलका लांबा ने कहा कि यह शिविर महिलाओं को नेतृत्व देने में अहम भूमिका निभाएगा। उन्होंने भरोसा जताया कि गुजरात महिला कांग्रेस आगामी स्थानीय निकाय चुनावों में मजबूत स्थिति में होगी। प्रदेश अध्यक्ष अमित चावड़ा ने महिलाओं से महंगाई, बेरोजगारी और महिला अत्याचार जैसे मुद्दों पर आवाज बुलंद करने का आह्वान किया। डॉ. तुषार चौधरी ने कहा कि महिला नेतृत्व वास्तविक सशक्तिकरण का प्रतीक बने, न कि केवल औपचारिकता। शिविर के पहले दिन सोशल मीडिया की राष्ट्रीय अध्यक्ष सुप्रिया श्रीनेत्र ने सोशल मीडिया के प्रभावी उपयोग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की उपयोगिता पर मार्गदर्शन दिया। पूर्व सांसद डॉ. अमी याज्ञिक व अन्य ने भी जरूरी मुद्दों पर महिलाओं को मार्गदर्शन दिया।